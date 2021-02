RIVEST, Suzanne



Le 9 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Suzanne Rivest.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Micheline et Lise, son frère Gilbert (Simone Raiche), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en toute intimité et sur invitation le samedi 27 février 2021 de 10h à 11h suivi du service funéraire à l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs au 4155 rue Wellington, Verdun, QC, H4G 1V8.Madame Rivest fut confiée au1000, MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QCJ7K 2L7