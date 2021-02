Dans l’œil du Québec inc.: Taiga Motors entrera en Bourse

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Taiga Motors obtient 185 M$ pour se développer

La frénésie entourant la mobilité électrique s’empare des véhicules récréatifs. Taiga Motors, qui développe des motoneiges et des motomarines électriques, fera son entrée à la Bourse de Toronto en avril. Elle fusionnera avec Canaccord Genuity Growth II, une société d’acquisition à vocation spécifique, empruntant un procédé également utilisé par Lion Électrique. Parmi les futurs actionnaires de Taiga, on compte le milliardaire John Risley, qui a également investi dans l’équipementier spatial MDA et Loop Industries de Terrebonne. Taiga, une entreprise québécoise, prévoit vendre 1700 véhicules en 2021, 8900 l’an prochain et... 76 000 en 2025.

La Caisse de dépôt s’allège chez CGI

La multinationale québécoise CGI rachètera pour 400 M$ d’actions détenues par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour les annuler. La participation de la CDPQ dans CGI passera ainsi de 13,8 % à 10,9 %. La transaction s’effectuera au prix de 95,13 $ par action, soit environ 18 $ de moins que le cours record de plus de 113 $ atteint en janvier 2020. « Comme par les années passées, la Caisse monétise une partie de son placement lorsque les conditions sont propices afin d’en faire bénéficier ses déposants », a soutenu une v.-p. de la CDPQ, Kim Thomassin.

Des gains de 1,1 M$ pour des dirigeants de Saputo

Deux membres de l’équipe de direction de Saputo ont réalisé d’intéressants profits en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise, la semaine dernière. Carl Colizza, chef de l’exploitation des activités nord-américaines, a empoché plus de 530 000 $, tandis que Gianfranco Canuto, vice-président aux finances, a touché plus de 590 000 $. Pour faire bonne mesure, M. Colizza a racheté pour 150 000 $ d’actions de Saputo au même moment. Le titre du transformateur laitier n’a toujours pas récupéré ses pertes de l’hiver dernier.

Plus de 2 milliards $ amassés pour Novacap

La firme d’investissement Novacap de Brossard a clôturé cette semaine son fonds en technologie TMT VI. Les sommes recueillies ont de quoi donner le tournis : 1,87 G$ US, soit 2,37 G$ CA ! Des partenaires de longue date, dont la Caisse de dépôt et le Fonds FTQ, ont participé au nouveau fonds, tout comme de nouveaux investisseurs provenant des États-Unis, d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient. Novacap a frappé un grand coup l’an dernier avec l’entrée en Bourse, fort réussie, de la techno montréalaise Nuvei.

Une v.-p. de Metro vend

La vice-présidente aux ressources humaines de Metro, Geneviève Bich, a encaissé un gain de près de 270 000 $, la semaine dernière, en exerçant des options du distributeur alimentaire et pharmaceutique. Après avoir atteint un sommet historique de plus de 65 $ en novembre, le titre de Metro se négocie actuellement aux alentours de 55 $. L’entreprise vaut tout de même près de 17 milliards $ à la Bourse de Toronto.