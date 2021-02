DANIS, Diane

C'est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès de Diane au CHUS Fleurimont, le 9 février 2021.Précédée de ses parents Jacques Danis et Lucille Noël, elle laisse dans le deuil son conjoint bien-aimé, Daniel Gagnon; ses enfants, Marilou (Alex) et Martin (Sabrina); son frère et sa soeur, Lise (Sylvain) et Richard (Hélène); les enfants et les petits-enfants de son conjoint, Nancy (Yan) et Junior, Zack, Emmy, Noah, Lyam, Naomy et Lyly; sa belle-famille Gagnon : Ginette (Serge), Pierre (Claire), Francine (Gérard), Alain et mamie Huguette Turgeon. Elle laisse également ses neveux et nièces, Mathieu, Simon, Éliane et Roxanne et ses grandes amies, Michèle et Carole.La famille tient à remercier les médecins, le personnel infirmier et celui de soutien pour l'accompagnement et les bons soins prodigués à Diane.À la mémoire de Diane, des dons peuvent être envoyés à l'organisme Cancer de l'ovaire Canada :Un rassemblement aura lieu en toute intimité ultérieurement afin de célébrer la vie de Diane et la magnifique personne qu'elle était.