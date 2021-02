BLAIR, Claude



À Saint-Lambert, le 14 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Claude Blair, conjoint de Mme Denise Labelle.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Claude Jr, Jean-François, Julie et leurs conjoint(e)s, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères Richard et André, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille se recueillera dans l'intimité le mercredi 24 février 2021 de 10 h 30 à 12 h 30 à la :Une liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle de la Résurrection à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601 Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, H3V 1E7).