Découvrez Zone AUTO, une initiative Web offerte gratuitement par le Salon International de l’Auto de Montréal

Présenté par

Propulsée et conçue par l’équipe d’experts derrière le Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM), l’initiative télé et en ligne Zone AUTO est un incontournable de l’année pour les passionnés de voitures, tout comme pour ceux qui souhaitent faire l’achat d’un nouveau véhicule.

Le Salon International de l’Auto de Montréal est un rendez-vous annuel qui attire bon nombre de curieux chaque année dans la métropole. Les circonstances actuelles ayant poussé les organisateurs à se réinventer, c’est en ligne et à la télévision, grâce à Zone AUTO, que les amateurs de bolides auront accès aux nouveautés et à toutes les informations pertinentes du domaine automobile. Et tout cela, complètement gratuitement du 20 février au 26 février prochain!

Zone AUTO proposera une émission télévisée spéciale animée par Kevin Raphaël, diffusée sur les ondes de TVA le 20 février à 10h et sur les ondes de TVA Sports les 26 février de 9h30 à 10h30 et 27 février de 10h30 à 11h30. Rassemblant en studio des chroniqueurs et différents invités, la rencontre sera l’occasion de discussions animées sur des concepts et des prototypes automobiles, sur les véhicules électriques, sur les voitures exotiques et sur des essais routiers, en plus de proposer des jeux-questionnaires et quelques surprises. L’émission télévisée sera suivie de la diffusion de séries Web exclusives sur le site du SIAM.

Du Salon à votre salon

Ce rendez-vous automobile se déroulera dans une ambiance conviviale, sympathique et dynamique et sera l’occasion de faire place aux nouveautés tant attendues de l’univers automobile.

Cette formule innovante permettra au plus grand nombre de vivre la passion de l’automobile comme elle l’est habituellement vécue au Salon International de l’Auto de Montréal, mais dans le confort et la sécurité du salon de chacun.

«Nous avons tout d’abord voulu apporter un peu de joie et de passion grâce à l’automobile, surtout à nos fervents du Salon qui nous attendent à cette période de l’année. Nous voulons leur présenter un aperçu des nouveautés du marché pour les éclairer dans leurs choix de mobilité.», explique Denis Dessureault, vice-président exécutif du SIAM.

«Dans un deuxième temps, ajoute-t-il, la pandémie a grandement touché l’industrie automobile et avec l’absence d’un Salon en janvier au Palais des congrès, notre souhait est de dynamiser les ventes dans les concessions automobiles du Grand Montréal qui traversent une période difficile liée notamment au coronavirus ainsi qu’à ses conséquences financières.»

L’invitation est lancée !

Entrez dans la Zone AUTO

Zone AUTO s’inscrit dans la lignée des expositions automobiles traditionnelles en mettant en valeur les véhicules de l’heure et en présentant l’offre automobile du marché au public québécois. Tout y sera abordé dans les règles de l’art dans vos écrans de télévision, d’ordinateur et de mobile pour cette édition différente et intrigante.

Les internautes et les téléspectateurs pourront également assister à des tables rondes et à des discussions animées par les experts du Guide de l’auto Antoine Joubert, Gabriel Gélinas, Frédéric Mercier et Julien Amado.

Décidément, la passion de l’automobile ne connaît pas de limite ! Marquez donc votre calendrier pour ne rien manquer de Zone AUTO dont l’émission télévisée sera diffusée sur les ondes de TVA le 20 février prochain. N’oubliez pas d’aller faire un tour en ligne, sur le site sur SIAM, pour visionner les séries Web exclusives, disponibles du 20 au 26 février.

Pour encore plus de détails, visitez salonautomontreal.com.