Des mesures à mettre en pratique maintenant

Si vous suivez ces conseils, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour vivre sans dettes ou éliminer rapidement celles que vous avez déjà. À appliquer dès aujourd’hui !

• À lire aussi: C’est possible de réduire son endettement

1. Vivez selon vos moyens

Ce ne sont pas les tentations qui manquent : nouveau modèle de téléphone cellulaire, téléviseur à écran géant, vêtements et accessoires à la dernière mode... Tout est prétexte à dépenser ! Mais gardez les pieds sur terre et apprenez à distinguer vos désirs de vos besoins. Et si vraiment vous ne pouvez pas résister, attendez d’avoir économisé la somme nécessaire au lieu d’acheter à crédit.

2. Faites un budget

Un budget ce n’est pas sexy, mais c’est une recette imparable. Il vous permettra de savoir où va votre argent et de mieux canaliser vos revenus pour rembourser vos dettes et épargner. On peut le comparer à une carte qui vous indique la route à suivre afin de vous rendre à bon port. On en trouve plusieurs modèles gratuits sur internet.

3. Mettez de l’argent de côté pour les dépenses futures

Chaque année, un certain nombre de dépenses reviennent systématiquement : rentrée scolaire, vacances, cadeaux de Noël, mais aussi le paiement du permis de conduire, des certificats d’immatriculation, les taxes municipales, etc. Évaluez à l’avance ces montants et divisez-les par 12 mois. Vous aurez un an pour épargner la somme nécessaire dans un compte distinct de votre compte courant.

4. Constituez un fonds d’urgence

Pour pouvoir faire face aux imprévus et aux petits accidents de la vie – gros électroménager à remplacer, voiture à réparer, perte d’emploi, maladie, etc. –, déposez chaque mois un certain montant dans un compte distinct de votre compte courant. Prévoyez l’équivalent de trois mois de dépenses.

5. Sachez utiliser votre carte de crédit

Savez-vous quelle est la meilleure façon d’utiliser votre carte de crédit ? En vous en servant comme un outil de paiement et non pas comme un instrument de crédit. Autrement dit, remboursez la totalité du solde avant la date d’échéance, car c’est la seule façon de ne jamais accumuler de frais d’intérêt.

6. Méfiez-vous de la spirale de l’endettement

La spirale de l’endettement est comme un boa constrictor qui vous enserre dans ses anneaux... Le principe est simple : l’endettement s’installe graduellement, au fil du temps. Au bout du compte, le solde de vos cartes de crédit a tellement grimpé que vous parvenez à peine à payer les montants minimums chaque mois. Pire encore, vous utilisez une carte pour en payer une autre... Pour l’éviter, utilisez le crédit prudemment. Si vous êtes déjà pris à la gorge, allez chercher de l’aide. Des organismes comme les ACEF peuvent vous accompagner.

7. Si vous achetez maintenant, payez maintenant !

Vous avez sûrement vu passer des annonces « Achetez maintenant, payez plus tard ». Ces ventes à tempérament sont bien pratiques si on ne dispose pas de la somme nécessaire. Généralement, les premiers mois sont sans intérêt, mais ils reviennent vous étrangler à la fin de la période de grâce. De plus, en les accumulant, tous ces « petits » paiements finissent par faire boule de neige et sont bien difficiles à avaler pour votre budget.

8. Remboursez vos dettes les plus coûteuses en premier

Lorsqu’on a déjà contracté des dettes (cartes ou marge de crédit, prêt, etc.), il peut être tentant de commencer par rembourser les plus petites pour s’encourager. C’est plutôt celles qui vous coûtent le plus cher en frais d’intérêt qu’il faut éliminer en premier. En général, il s’agit des cartes de crédit dont les frais grimpent souvent à près de 20 %, et des cartes de magasins (25 %). Quand vous aurez liquidé celles-ci, poursuivez avec les autres dettes en appliquant le même principe.

9, Restez sur la voie de l’épargne

Pas facile d’épargner mois après mois, direz-vous... Pour réussir, les prélèvements effectués automatiquement à chaque paye sont un bon truc. En vous habituant à vivre sans cet argent, puisqu’il est retiré de votre compte aussitôt qu’il y est entré, vous parviendrez à économiser sans avoir l’impression de vous priver.