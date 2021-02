LAVIGNE (née Rocheleau)

Pierrette



À Montréal, le samedi 13 février 2021 est décédée, à l'âge de 75 ans, Pierrette Rocheleau, épouse de feu Jean-Guy Lavigne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (feu Martin Forgues, actuellement Pierre-Yves Pilon) et Stéphane (Sue-Ann Verkaik), ses petits-enfants Philippe, Marie-Pier, Frédérick, Julie et Alexandre, sa soeur Gisèle (feu André Gaumont) ainsi que d'autres parents, amis et employés.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé.La famille aimerait remercier l'équipe de la société des soins palliatifs à domicile, du CLSC Rosemont et du Pavillon Rosemont de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.En guise de sympathie, un don peut être dirigé, en sa mémoire, vers la Fondation de la société des soins palliatifs à domicile (www.fsspad.ca).