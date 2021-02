CHARRON Fernand



De Sainte-Thérèse, paisiblement le 10 février 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Fernand Charron, époux de feu Mme Agathe Forget.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Luc), Daniel (Jocelyne) et Pierre-Yves (Céline), ses petits-enfants Rachel, Pascal, Simon-Pierre, Olivier, Mariane, Guillaume, Jérémie, Gabriel et leurs conjoint(e)s, ses 9 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Selon les circonstances, une cérémonie sera célébrée en sa mémoire ultérieurement au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934 www.rfgoyer.comL'inhumation suivra au Cimetière de Sainte-Thérèse.