En 2021, il faut avoir la couenne dure

D’entrée de jeu, je l’avoue. Je crois que cette expression colorée et précise va disparaître de notre vocabulaire faute de gens à qui l’appliquer à l’avenir.

Je n’envie guère les jeunes générations élevées dans un laxisme évident. Leurs parents les ont traitées en enfants rois sans être capables de prononcer le mot non, à défaut duquel un enfant ne peut guère affronter la vie.

On peut dresser la liste de toutes les raisons expliquant cette éducation molle. Ce n’est certainement pas en l’appliquant que les adultes respectent leurs enfants.

Or, l’exacerbation et l’hypersensibilité sont des caractéristiques de la société du « je-me-moi » ou du « nous » clanique et des revendications des groupes minoritaires et plus ou moins marginalisés.

Combat

La vie est un combat en quelque sorte. Le plaisir vif de la vie est aussi de s’affirmer, de s’opposer aux autres intellectuellement, de confronter nos manières de penser et d’agir. Et d’éviter de personnaliser tous nos rapports les uns avec les autres.

Il y a chez les Québécois une tendance à départager le monde en deux camps : ceux qui nous aiment et ceux qui nous haïssent. Comme les enfants qui expriment leur colère en lançant, « T’es plus mon ami ! » Pour avoir participé à un nombre de débats en France, je sais que les affrontements d’idées ne sont pas censés provoquer de sentiment de rejet personnel chez ceux qui pratiquent ce sport parfois extrême.

Il faut rappeler que la démocratie émotionnelle n’est qu’un ersatz de démocratie.

Pour vivre en bon entendement, les citoyens ne peuvent pas revendiquer le droit à se sentir blessés par les mots ou les regards comme s’il s’agissait d’un droit fondamental. L’éducation des enfants ne peut faillir à sa tâche qui est de transmettre des connaissances et de former les esprits afin que les jeunes soient armés pour affronter la vie d’adulte, qui n’est pas toujours une partie de plaisir.

Santé mentale

La pandémie actuelle permet de mettre en lumière la fragilité des jeunes. Les spécialistes de la santé mentale s’inquiètent des perturbations chez eux. À l’évidence, ils sont nombreux ceux dont on sent bien qu’ils ont manqué d’encadrement dans leur enfance et sont perméables à toutes les contrariétés auxquelles le confinement les soumet.

Le monde des licornes, des oiseaux et des huiles essentielles est une autre forme de confinement. Où trouver la discipline, l’effort, le dépassement de soi et les valeurs de l’excellence ? Où sont les personnes qui ont la couenne dure et qui sont capables d’affronter les obstacles, de surmonter la lâcheté et la peur pour défendre leurs semblables, au propre comme au figuré ?

Notre monde actuel n’est pas accueillant pour les êtres fragiles et démunis. C’est le monde cruel impitoyable des réseaux sociaux et des miliciens des causes déshumanisées et négativistes.

Il faut apprendre à se défendre contre des brutes qui s’installent au sein de nos institutions et qui écrasent sans effort ceux à qui l’on n’a pas transmis les instruments pour résister au mépris et au chantage.

Il est inquiétant de se retrouver dans la crise culturelle actuelle où les plus jeunes des citoyens sont trop désarmés pour résister à l’endoctrinement idéologique.