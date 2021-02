Enfilez bottes, mitaines et tuque et allez marcher!

Ce n’est pas parce qu’il y a de la neige au sol et que les températures sont sous zéro qu’il faut arrêter de bouger. Pierre Lavoie et son équipe invitent les Québécois à participer ce week-end à la première édition de la Grande marche sous zéro. Alors, enfilez bottes, mitaines et tuque et sortez vous dégourdir les jambes.

• À lire aussi: Le Grand défi Pierre Lavoie sous la neige

• À lire aussi: Une pandémie qui fait mal à la santé physique des Québécois

Chacun de leur côté, les participants de la Grande marche sous zéro sont invités à marcher, dans leur quartier ou en sentier, sur une distance de cinq kilomètres.

«Marchez pour votre santé, c’est bon pour le moral et c’est bon, bien entendu, pour votre santé physique», dit Pierre Lavoie aux Québécois.

Avec un maximum attendu de -4 à Montréal et -6 à Québec, la marche s'annonce agréable.

«C’est une fin de semaine idéale pour aller marcher, vous pouvez marcher dans votre quartier, dans les parcs, de l’espace il y en a partout au Québec», insiste-t-il.

Quatre segments virtuels d’une heure, animés par Josée Lavigueur et Tobie Bureau-Huot, seront diffusés sur le site web de l’événement. Bleu Jeans Bleu, Annie Villeneuve, 2Frères et Ludovick Bourgeois seront aussi de la partie.

Au moment d’écrire ces lignes, 175 838 marcheurs étaient inscrits et plus de 7000 bulles-classes y ont participé vendredi. La première édition n’est pas encore terminée que déjà Lavoie compte tenir une deuxième édition.

Moins actifs

La semaine dernière, TVA Nouvelles et le Grand défi Pierre Lavoie ont pris le pouls des Québécois sur leurs habitudes de vie.

Résultat: la pandémie a eu un effet négatif sur l’activité physique des Québécois.

L’analyse des réponses montre que 58% des répondants ont affirmé être moins actifs qu’avant la pandémie de COVID-19. Les données se ventilent ainsi: 67% des 8 à 17 ans, 56% des 18 à 39 ans, 57% des 40 à 59 ans et 59% des 60 ans et plus.