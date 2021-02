Et le popcorn, bordel!

Que j’ai donc hâte qu’un serveur m’apporte un steak trop cuit, qu’une barmaid attende 7 minutes avant de me demander ce que je veux boire ! Je l’avoue, je m’ennuie de la draft à 12 piasses au Centre Bell ou d’être tassé comme une sardine à L’Express un samedi soir.

Sommes-nous vannés, tannés ? Disons qu’on commence à en avoir assez. On a beau ouvrir les Winners et les barbiers, il nous faut plus que ça. C’est beau les jeunes, mais nous aussi, les vieux, on veut grouiller avant de rouiller. Sinon, arrêtez de passer des annonces de Participaction. Ça devient de la provocation. On veut jouer au tennis, au hockey, souper au resto ou aller au bingo, s’il le faut. Pas dehors, en dedans.

ON NE BRAILLE PAS

Lueur d’espoir, il y a une chandelle au bout du tunnel. Dans trois semaines, on avancera l’heure. Mieux, dans un mois, ce sera le printemps. Il ne faut surtout pas lâcher la patate, la carotte et le concombre. On a trop fait d’efforts, de sacrifices depuis un an, cheveux longs, habillés dans du mou à se tutoyer à la SAQ.

On a fait du télétravail ou du télé rien faire et jamais nos chiens n’ont eu autant de kilométrage. Pas de voyage, à la maison bien sage. On est même jaloux de voir Galchenyuk parcourir autant de pays en si peu de temps.

Avouez, Monsieur Legault, que nous ne sommes pas des braillards. Au moment où vous avez décidé de priver, de couper tout le monde, vous n’avez jamais cessé de vendre du pot et des billets de loto.

Il n’y a pas eu de crise à la Julie Payette, mais on s’est tout de même interrogé.

Si le popcorn était régi par le gouvernement, serait-il dans les cinémas ?

Bonne question parce que nous savons tous qu’un cinéma qui ne sent pas le popcorn, c’est un peu comme une seringue qui n’a pas de vaccin. Tsé veux dire.

MACÉDOINE

Donnez un cours de géographie aux jeunes. Suivez Galchenyuk sur une carte.

S’il y en a un qui est content de ne plus être seul en zone orange, c’est bien Youppi.

L’agent de Galchenyuk a fait savoir que son client ne défera pas ses valises avant la date limite des échanges.

Y a-t-il un lien entre le vaccin qui viendra de l’Inde et le déguisement de Sophie, Justin et les enfants il y a deux ans ?

« Pppffftchh et chffftphhn poufff teufff rawwwkkk. » (Chose avec le masque trop serré)

Que dit un douanier avant de quitter Galchenyuk ? À demain.

Ne pas confondre « ivre de bonheur » et « ivre de bonne heure ».

Bonjour, vous êtes chez vous savez qui. Je ne suis pas vous savez où. Laissez un message après vous savez quoi...

Voyez le film Un zoo pas comme les autres. Un documentaire sur les États-Unis.

À DEMAIN AUX SPORTS