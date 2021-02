VILLENEUVE, Emile



À Saint-Hyacinthe, le 14 février 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Emile Villeneuve, époux de Yolande Cauchon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sylvie, son petit-fils Simon, sa petite-fille Virginie (Thomas), son arrière-petite-fille Emma, son frère et ses soeurs : Charlotte (Jean-Guy), Roger (Céline), Aline ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Honoré-Mercier.En raison de la pandémie, les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité.