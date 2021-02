PIGEON (PAQUETTE), Thérèse



À l'Hôpital Jean-Talon (Montréal), le 28 janvier 2021, à l'âge de 93 ans est décédée Madame Thérèse Pigeon (Paquette), épouse de feu Léo Pigeon. Elle était la fille de feu Béatrice Charpentier et feu Armand Paquette.Elle laisse dans le deuil ses filles Francine et Micheline (Marc) ainsi que ses trois (3) petits-enfants : Cédric, Marie-Ève (Alex) et Christine (Jacob) et deux (2) arrière-petits-enfants : Zakary et Alexy, sa filleule Nicole Landry (Fortugno) ainsi que la famille élargie et ami(es).Si les consignes le permettent il pourrait y avoir rencontre 1 heure avant la cérémonie. Les changements seront validés sur :La famille accueillera parents et amis samedi le 3 juillet 2021 à 13h30 à la chapelle Notre-Dame-des-Neiges suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à 14h30.