De COSTE née KUNZLI, Isabelle



À Blainville, le 12 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée paisiblement Mme Isabelle Kunzli, épouse de M. Pierre De Coste.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Nancy) et Suzanne (Serge), les enfants de son époux Francine (Judes), Guy et Denis, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Roy (Ninon), ses soeurs Claudette (Richard) et Carmen (Gilles) ainsi que de nombreux autres parents et amis.Ses cendres seront déposées dans un emplacement au columbarium du complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934 www.rfgoyer.comVotre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer.