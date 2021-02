Museler Auston Matthews à forces égales n’est déjà pas une mince tâche, ça devient presque mission impossible en infériorité numérique de deux hommes. Malgré tout, Joel Edmundson s’en voulait après la rencontre.

«Je devais me placer dans la ligne de tir, ce que je n’ai pas fait. Je lui ai donné une passe gratuite.»

–Joel Edmundson

L’histoire du match aurait été fort différente sans les trois buts inscrits par les Leafs en supériorité numérique. C’est la première fois depuis le quatrième match de la saison que le Tricolore accorde plus d’un but à l’attaque massive de l’adversaire.

«Notre unité d’infériorité numérique nous donne habituellement de l’énergie en faisant du gros boulot. Malheureusement, ce ne fut pas le cas ce soir. On a donné beaucoup trop de temps et d’espace à des gars qui possèdent de bons tirs.»

–Joel Edmundson

Vendredi midi, Paul Byron a raconté combien il avait eu peur d’être réclamé par une autre formation et à quel point il souhaitait prouver qu’il pouvait être encore utile au Canadien. Samedi, il a tenu parole. En plus de s’en servir pour marquer en échappée, il a utilisé sa vitesse pour accélérer le jeu de transition et pour forcer les arrières adverses à jouer sur les talons.

«Je voulais mieux jouer. Je savais que je pouvais en donner plus. J’ai eu une bonne semaine de travail avec mes compagnons de trio, mais le résultat du match est décevant.»

–Paul Byron

En début de semaine, Jonathan Drouin avait indiqué qu’il ne tirait pas au but pour le simple plaisir de tirer au but. Il a terminé le match avec un lancer. Deux occasions en or se sont présentées à lui, mais il a préféré passer la rondelle.

«Jonathan se voit comme un fabricant de jeu, mais on aimerait qu’il tire plus souvent. Il prend de bonnes décisions, mais on souhaite qu’il y ait un plus grand équilibre entre ses choix.»

–Claude Julien