La glace est mince sous les patins de la CAQ

Si des élections avaient lieu maintenant, la CAQ pulvériserait les autres partis, sauf le PLQ qui surnagerait en raison du vote anglophone et allophone.

Les prochaines élections auront lieu dans 20 mois. C’est loin, très loin.

La force du gouvernement tient au fait que les gens se rallient autour de celui qui tient le fort quand ça va mal.

Mais si la CAQ mise sur la gratitude de l’électorat aux prochaines élections, le pari est plus risqué qu’on pourrait le croire.

Calculs

La pandémie provoque une immense lassitude. Les erreurs furent nombreuses, commises de bonne foi, mais nombreuses quand même.

En 1945, l’électorat britannique montra la porte à Churchill, qui avait tenu son peuple à bout de bras sous les bombes allemandes.

Si vous croyez que les électeurs sont remplis de gratitude, vous devez croire que le gouvernement Trudeau se soucie vraiment du français.

Revenons un instant en arrière. Pourquoi la CAQ a-t-elle été élue en 2018 ?

D’une part, parce que beaucoup d’électeurs y virent le meilleur véhicule pour se débarrasser du PLQ, usé jusqu’à la corde et inféodé à Ottawa.

D’autre part, parce que le PQ était porteur d’une offre pour laquelle il n’y avait pas assez de demande, et déjà rejetée deux fois.

En 2018, 1,5 million de Québécois ont voté pour la CAQ. Le tiers d’entre eux, soit un demi-million de personnes, se dit souverainiste.

Le journaliste Louis Fournier soulevait récemment une question fascinante : que feront ces 500 000 électeurs souverainistes de la CAQ au prochain scrutin ?

Les plus résolus pourraient retourner au PQ, qui assume son indépendantisme décomplexé, et qui a tourné la page sur ses contorsions dignes du Cirque du Soleil pour impressionner les pseudo-souverainistes de QS.

D’autres, plus calculateurs, resteront à la CAQ de crainte que son affaiblissement et une remontée du PQ permettent au PLQ de revenir au pouvoir.

Mais pour que ces souverainistes pragmatiques restent à la CAQ, encore faudrait-il que monsieur Legault leur donne à boire et à manger.

Bilan

On nous promettait un gouvernement nationaliste.

La loi sur la laïcité est un strict minimum si on la compare à de nombreuses législations européennes.

La politique linguistique promise se heurte aux résistances de la mentalité « chambre-de-commerce » des caquistes fédéralistes.

On persiste à vouloir faire cadeau du Royal Vic à McGill et à vouloir agrandir le plus gros cégep du Québec, qui est anglophone, pour y entasser encore plus de francophones.

Monsieur Legault croit faussement que les francophones se ruent vers le cégep anglophone pour mieux maîtriser une langue anglaise qu’ils parlent déjà, alors que c’est simplement parce qu’ils savent quelle est la voie la plus payante.

La question du volume d’immigrants accueillis est redevenue taboue dans les officines caquistes.

On n’a même pas appuyé une motion pour dénoncer la monarchie britannique.

Et on ne compte plus les rebuffades venues d’Ottawa, que le gouvernement Legault doit avaler parce qu’il a renoncé à tout plan B.

Rien n’est jamais sûr en politique. Rien.