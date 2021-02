La Roumanie vaccine les sans-abri, catégorie « prioritaire »

Près de 300 sans-abri ont été vaccinés contre la Covid-19 en Roumanie, l’un des premiers pays d’Europe à s’attaquer à l’immunisation de cette catégorie vulnérable, a-t-on appris samedi auprès des responsables de la campagne de vaccination.

« Ces personnes sont parmi les plus exposées au risque de contamination. Pour la plupart d’entre elles, respecter les gestes barrière est difficile », a déclaré à l’AFP le secrétaire d’État à la Santé Andrei Baciu.

Saisi par plusieurs associations, le gouvernement a décidé de remonter les sans-abri dans la liste des personnes prioritaires, à l’image de ce qu’a décidé le Danemark.

Ils sont désormais inclus dans la même catégorie que les personnes âgées de plus de 65 ans, les malades chroniques et les enseignants, et juste derrière les professionnels de santé.

Des équipes mobiles se sont rendues ces derniers jours dans les centres d’hébergement de nuit mis en place par les autorités locales dans plusieurs villes, dont Bucarest, Buzau (est) et Suceava (nord-est).

Sur les 1 341 sans-abri recensés jusqu’ici à travers le pays (pour un nombre réel estimé à plusieurs milliers), 282 ont reçu la première dose et 246 les deux doses.

Cette opération se poursuivra dans les jours qui viennent alors que le gouvernement « veut atteindre tous les sans-abri désireux de se faire immuniser », selon un membre de la campagne de vaccination.

Faute d’accès à des sources d’informations crédibles, nombre de personnes vivant dans la rue sont toutefois méfiantes, explique Marian Ursan, président de l’association Carusel qui distribue denrées alimentaires, vêtements, couvertures et médicaments aux quelque 300 sans-abri de Bucarest.

Pays de 19 millions d’habitants qui déplore à ce jour 19 738 décès provoqués par le coronavirus, la Roumanie a vacciné 771 239 personnes au total depuis le lancement fin décembre de la campagne de vaccination, dont 224 124 avec une dose et 547 116 avec les deux.