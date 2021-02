Maxim Lapierre a été surpris par le calibre du hockey en Allemagne

La National League, en Suisse, sert souvent de baromètre lorsque vient le temps de comparer le calibre du hockey européen à celui de la LNH et de la Ligue américaine. Ce n’est pas un hasard si on y retrouve plusieurs anciens joueurs du circuit Bettman.

Maxim Lapierre y a évolué pendant quatre saisons, à Lugano, avant d’immigrer à Berlin pour disputer une campagne avec les Ours polaires. Retraité depuis l’automne, le Québécois avoue avoir été surpris par le calibre de jeu de la DEL.

« Les grosses équipes d’Allemagne comme Munich, Mannheim et Berlin se comparent aux bonnes équipes de la Suisse. D’ailleurs, quand j’étais à Lugano, on avait joué quelques matchs préparatoires contre Mannheim. On avait perdu un match 2 à 1 et gagné l’autre 3 à 2 », s’est-il souvenu lorsque joint par Le Journal.

« Pour les équipes de fond de classement, ça dépend des saisons, des budgets des organisations. Mais si tu organisais un tournoi impliquant les quatre meilleures équipes de la Suisse et les quatre meilleures de l’Allemagne, ce serait très serré », a-t-il ajouté.

Futurs choix

Lapierre a également pu remarquer que, sur le plan des habiletés individuelles, les jeunes Allemands ont pris du galon. Il s’attend à ce l’invasion allemande initiée par Leon Draisaitl, depuis quelques années, s’accentue dans la LNH.

« Il y a beaucoup de jeunes qui patinent bien et qui jouent bien. Dans chaque équipe, il y en a un. Je ne sais pas si ce seront des choix de première ronde comme cette année, mais tu vois qu’ils seront assurément repêchés un jour », a soutenu l’ancien attaquant du Canadien.

Lapierre a eu la chance d’en voir un à l’œuvre de près la saison dernière. À Berlin, Lukas Reichel évoluait au sein de la même unité que lui. Évidemment, il a été à même de constater toute l’étendue du talent du choix de premier tour des Blackhawks en 2020. Un talent inné, certes, mais qui n’aurait peut-être pas connu une évolution aussi rapide sans la nouvelle structure allemande.

« Les Allemands sont bons avec les jeunes. Ils les connaissent depuis longtemps. Ils les voient grandir dans le système. Quand le jeune arrive officiellement dans le vestiaire, les liens sont déjà créés », a raconté Lapierre.

Trop longtemps boudé

Et le fait d’amener les prodiges comme Reichel rapidement dans le circuit professionnel lui permet d’accentuer le volet apprentissage.

« Être entouré de vétérans, c’est bénéfique. L’an passé, on avait neuf ou dix gars de l’Amérique du Nord qui avaient joué au moins un match dans la LNH. Tous ces gars-là ont pu lui donner des conseils. »

Comme l’expliquait Stéphane Richer, l’émergence des jeunes prodiges allemands amène de l’attention sur un circuit qui a longtemps été boudé par les dépisteurs. Avec la conséquence, selon Lapierre, que les équipes de la LNH se sont privées de bons effectifs.

« Il y a des gars de 25-26 ans qui sont probablement passés sous le radar, il y a quelques années, parce que la Ligue allemande était moins en vogue, croit Lapierre. Ce sont de bons joueurs qui, s’ils obtenaient un essai dans la LNH, seraient assurément capables de percer une formation. »