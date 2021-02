Les gardiens, les grands perdants de la réforme allemande

Comme tout programme, le système allemand n’est pas parfait. Si la refonte de la structure a permis aux jeunes patineurs de s’épanouir, ce n’est pas le cas pour les gardiens.

• À lire aussi: Le hockey allemand en pleine progression

D’ailleurs, seulement trois hommes masqués ayant grandi en Allemagne ont connu une carrière stable de plusieurs saisons dans l’histoire de la LNH. Pendant longtemps, Olaf Kolzig fut le seul. Puis, au cours de la dernière décennie, il a été rejoint par Thomas Greiss et Philipp Grubauer. De ce trio, seul Greiss a été entièrement développé par le système allemand. Les deux autres ont dû s’expatrier en Amérique du Nord pour parfaire leur apprentissage dans la Ligue canadienne de hockey.

« Les gardiens qui partent pour l’Amérique ont une meilleure chance d’atteindre la LNH. Simplement parce qu’ils ont plus d’occasions de se faire voir », a soutenu Patrick Dallaire.

De l’avis de l’ancien entraîneur des gardiens des Mooseheads de Halifax, des hommes masqués de moins 25 ans capables, à tout le moins, de tenir leur bout dans la Ligue américaine, il en circule plusieurs dans les trois circuits professionnels allemands. Toutefois, le système de relégation, toujours prôné dans ce pays européen, leur tire dans le pied.

« Je ne suis pas gêné de le dire, ça nuit au développement des gardiens. Ce que ça crée, c’est que les équipes vont chercher des vétérans importés pour éviter d’être relégués dans une division inférieure ou dans le but d’atteindre le niveau supérieur », a insisté Dallaire, citant un exemple qu’il a vécu à Munich.

« On avait décidé d’envoyer un jeune gardien en deuxième division. Mais puisque l’objectif de cette équipe était de gagner à tout prix, mon jeune ne jouait pas. Alors, on l’a envoyé en troisième division. Eux, ils voulaient monter en deuxième division, alors mon jeune n’a pas joué plus », a-t-il raconté.

Évidemment, comme dans n’importe quel domaine, tout est une question financière. Les divisions plus élevées sont celles qui attirent les plus gros commanditaires. Donc, si un propriétaire veut maximiser ses revenus et ne pas perdre d’argent, il a tout intérêt à voir sa formation évoluer dans le plus haut calibre possible.

« Avec comme conséquence que le développement des gardiens se fait au ralenti. »

Une saison complète sur le banc

Dallaire souligne qu’au moins, la fédération allemande a accepté d’adopter un amendement à la réglementation voulant que chaque équipe de la DEL demande à au moins trois joueurs de moins de 23 ans de vêtir l’équipement. Un amendement avant lequel les gardiens allemands étaient grandement pénalisés. « Depuis quelques années, ils ont exclu les gardiens de cette règle parce qu’avant ça, des équipes trichaient en plaçant des jeunes de 16 et 17 ans comme gardien substitut », a-t-il expliqué.

« Il y a une saison, à Ingolstadt, Timo Pielmeier avait joué tous les matchs. L’autre gardien, un p’tit gars de 16-17 ans, avait passé la saison assis au bout du banc. C’est à ce moment qu’ils ont décidé de changer le règlement », a-t-il continué.

Bref, le hockey allemand est en meilleure santé que jamais. Néanmoins, à moins qu’un dépisteur déniche la perle rare qui a passé sous le radar, ce n’est pas demain la veille qu’on risque de voir un nouveau gardien allemand dans la LNH. Le dernier repêché fut justement Grubauer, par les Capitals de Washington, en 2010.