Match au lac Tahoe: retour en enfance pour les Bruins

Alors que les Bruins de Boston s’apprêtent à affronter les Flyers de Philadelphie, dimanche, sur la magnifique patinoire du lac Tahoe, Patrice Bergeron ne peut s’empêcher de se remémorer certains souvenirs d’enfance.

«Ça te rappelle comment tu as grandi en jouant au hockey et en aimant le hockey. Je me rappelle quand je jouais avec mon frère, mes amis, et tous ces souvenirs. Ça ajoute un élément de plus au match, ça le rend encore plus spécial. Je crois que c’est pour ça que c’est tellement le fun : ça réveille l’enfant en nous», a raconté l’attaquant québécois dans une entrevue rapportée par LNH.com.

Son enthousiasme est partagé par ses coéquipiers.

«Nous avons tous joué au hockey à l’extérieur en grandissant, mais de pouvoir jouer un match de la LNH dehors, dans ce genre de décor, c’est assez cool, lancé Brad Marchand. Ce sont des moments mémorables.»

Contrairement à Bergeron et Marchand, qui ont déjà participé à ce type d’événement, Charlie McAvoy en sera à sa toute première expérience.

«Le décor est vraiment unique et le fait de ne pas avoir de spectateurs fait en sorte que ça ressemblera encore plus à quand on était enfant. Tu vas juste dehors avec quelques amis et tu joues. Ce sera une expérience vraiment le fun et unique», a dit le défenseur des Bruins.

Les Flyers en mission

Les Flyers voudront aussi profiter au maximum de ce cinquième match extérieur de leur histoire. Toutefois, ils auront une motivation supplémentaire puisqu’ils tenteront de vaincre les Bruins pour une première fois en cinq affrontements cette saison.

Les hommes d’Alain Vigneault devront de se débrouiller sans les services de plusieurs éléments-clé. En effet, les attaquants Claude Giroux, Travis Konecny, Scott Laughton, Oskar Lindblom et Jakub Voracek, ainsi que le défenseur Justin Braun, suivent toujours le protocole de la LNH pour la COVID-19 et devront faire l’impasse sur cette rencontre.

La glace

Malgré le décor à couper le souffle qu’offre le lac Tahoe, situé dans la Sierra Nevada, les conditions y demeurent difficiles pour y offrir une bonne qualité de glace.

Une longue pause a d’ailleurs dû être prise entre la première et la deuxième période du match entre l’Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas, samedi après-midi, pour procéder à l’entretien de la patinoire.

La LNH a choisi de mettre les chances de son côté et de repousser l’affrontement entre les Bruins et les Flyers plus tard en journée, soit à 19h30 HE.