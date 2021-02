Où demander de l’aide quand on a tout essayé?

Je veux dénoncer une situation pathétique me concernant. Je souffre d’hypersensibilité environnementale, une maladie reconnue partout dans le monde, même au Canada, mais pas au Québec. Les gens qui en souffrent sont reconnus et traités avec respect et dignité, au point même où les parfums et les produits chimiques sont interdits dans les hôpitaux. Alors qu’au Québec, ils sont traités comme des malades mentaux, souvent dans l’indignité totale.

Les symptômes sont similaires à ceux de l’allergie dont 230 000 personnes au Québec sont atteintes, excluant celles qui en souffrent et l’ignorent. Cette maladie fait en sorte qu’on réagit aux odeurs (savons, parfums, crèmes), aux produits chimiques (beauté, nettoyage, pesticides), à certains aliments, aux colorants, aux teintures, aux ondes magnétiques, au plastique et à tout ce qui en contient (cire, laque, lunettes, chaussures, tissus), incluant draps, vêtements, etc.

Incapable de m’alimenter depuis un bon moment et ne pouvant plus me vêtir ni me chausser, je me suis présentée aux urgences à quelques reprises parce que je mourais de faim. C’est à une de ces occasions qu’un psychiatre, qui ne croyait pas que cette maladie existait, a fait inscrire à mon dossier un diagnostic de « délire ».

Tout le monde a acheté ça sur-le-champ et on m’a traitée en conséquence. On a refusé que je quitte l’hôpital. Quand j’ai gentiment décliné l’offre de revêtir leur jaquette, on m’a forcée à le faire. Mais à la vue des symptômes que ça a provoqués chez moi, particulièrement dus au savon avec lequel on l’avait lavée (spasmes et contorsions terribles de ma part), on en a déduit que j’étais en délire et on m’a attachée comme une bête sauvage, identifiée comme étant dangereuse pour sa vie, et avec des idées suicidaires. Ce qui était complètement faux.

J’ai déposé une plainte contre l’hôpital. Elle fut rejetée. J’en ai déposé une autre au Protecteur du citoyen, où on m’a répondu que ce qu’on m’avait fait était dans les règles de l’art. J’ai fait appel à la ministre de la Santé d’alors, Mme McCann, à la ministre des Aînés, Mme Blais, à la DPJ, aux droits de la personne du provincial et du fédéral, aux deux « premiers ministres » Legault et Trudeau, au Collège des médecins, ainsi qu’au syndicat des infirmiers et des infirmières, puisque tout remontait à une infirmière mal intentionnée envers moi.

Tout ce beau monde qui, devant les caméras, clame haut et fort sa détermination à dénoncer les injustices et la maltraitance dont les citoyens sont victimes est resté de marbre, sourd, aveugle et muet à mes requêtes. On a préféré bénir les décisions de mes bourreaux, parce plus nombreux et supposément reconnus comme professionnels, alors que moi j’étais seule et toute nue, donc sans crédibilité.

Il n’y a pas que les voisins et les familles qui ferment les yeux sur la maltraitance, et il n’y a pas que les autochtones qui se font malmener dans les hôpitaux. Il y a aussi les « sans pouvoir » comme moi, quand ils ont le malheur de tomber sur certains « sans génie » qui y travaillent.

Ginette

Votre aventure est rocambolesque en même temps que pathétique. Espérons que la publication de votre lettre ce matin en fasse réagir certains. En ce qui me concerne, comme vous souhaitez avant tout régler votre problème de sensibilité environnementale et comme je crois sincèrement à son existence, je vous propose une avenue qu’on ne semble pas vous avoir suggérée.

Il semblerait que l’hypnose puisse soulager ce genre de symptôme, et avec le temps, l’enrayer totalement. Je ne parle pas ici d’hypnose spectacle, mais bien d’hypnose thérapeutique, dispensée par des spécialistes formés à cet effet. Pour vous éviter d’avoir affaire avec quelque charlatan, je vous conseille de vous adresser à l’Association des psychologues du Québec, qui tient certainement un répertoire de ses membres qui pratiquent cette discipline. Bonne chance !