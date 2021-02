Où voir les séries nommées aux Golden Globes

Prévue traditionnellement en janvier, la cérémonie des Golden Globes se déroulera la fin de semaine prochaine en raison de la pandémie. Ces prix, remis par la presse étrangère hollywoodienne, récompensent les films et les séries s’étant distingués pendant l’année. Question de vous permettre de faire vos propres choix, voici comment vous y retrouver parmi les nommés dans les catégories des meilleures émissions de télévision.

Meilleure série dramatique

The Crown

Cette série dépeint la vie de la reine Elizabeth II et de sa famille. La 4e saison se penche sur les années 80 alors que Margaret Thatcher est élue première première ministre et que le prince Charles épouse Diana Spencer. Olivia Coleman qui incarne la reine Elizabeth II dans la présente saison ainsi qu’Emma Corrin qui prête ses traits à Lady Diana dans la catégorie de la meilleure actrice, Josh O’Connor qui interprète le prince Charles est nommé comme meilleur acteur alors que Gilian Anderson et Helena Bonham Carter qui jouent respectivement Margaret Thatcher et la princesse Margaret sont nommées dans la catégorie actrice de soutien.

Disponible sur Netflix

Lovecraft Country

Bien qu’elle se déroule dans les années 50, cette série mélange l’horreur bien réelle d’une Amérique ségrégationniste et l’horreur fantastique inspirée des monstres d’une œuvre de Lovecraft. On y suit Atticus Black, un homme à la recherche de son père disparu, et ses deux compagnons de route.

Disponible sur Crave

The Mandalorian

Cette série réalisée par Jon Favreau a entraîné une petite révolution technologique. On y suit les aventures d’une mercenaire au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République. Pour les initiés, nous sommes à une époque entre Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force. Visuellement le résultat est spectaculaire.

Disponible sur Disney Plus

Ozark

Marty Byrde est un conseiller financier qui s’est mis dans le trouble dans une affaire de blanchiment d’argent pour un cartel mexicain de drogue. L’affaire a mal tourné et avec sa famille il a dû se réfugier dans un lieu de villégiature où d’autres criminels et mafiosos en prendront avantage. Trois saisons sont actuellement disponibles. Jason Bateman et Laura Linney qui campent le couple Byrde sont nommés pour meilleurs acteur-actrice dans une série dramatique, tout comme Julia Garner, une de leurs complices, qui se retrouve dans la catégorie rôle de soutien.

Disponible sur Netflix

Ratched

Cette série du prolifique Ryan Murphy raconte le parcours de la sombre infirmière Mildred Ratched dans un hôpital psychiatrique qui pratique la lobotomie. Il s’agit d’un prélude à l’œuvre mythique Vol au-dessus d’un nid de coucou. Sarah Paulson qui l’incarne est en nomination, tout comme Cynthia Nixon qui s’impose dans le rôle de soutien de Gwendolyn Briggs, une attachée politique qui s’amourache de l’infirmière.

Disponible sur Netflix

Meilleure comédie ou série musicale

Emily in Paris

Comédie légère ponctuée de clichés, on y suit la jeune Emily, embauchée dans une firme de marketing parisienne pour y apporter sa touche américaine. Lily Collins qui l’incarne s’est aussi distinguée comme meilleure actrice dans une comédie.

Disponible sur Netflix

The Flight Attendant

Cette série raconte les tribulations de Cassandra Bowden, une agente de bord qui, après une soirée bien arrosée en escale à Bangkok, se retrouve avec un cadavre dans son lit. Elle reprend son vol vers les États-Unis et fait comme si de rien n’était jusqu’au jour où elle doute de sa culpabilité. Kaley Cuoco, bien connue des fans de The Big Bang Theory est en nomination comme meilleure actrice dans une comédie.

Disponible sur CRAVE

The Great

Cette satire dépeint l’ascension au trône de Catherine de Russie dite « la Grande ». On s’attarde à sa jeunesse, à son mariage et au complot qui vise à tuer son mari reconnu comme dangereux. Elle Fanning et Nicholas Hoult qui incarnent le couple impérial sont aussi tous deux en nomination.

Disponible sur Amazon Prime

Schitt’s Creek

Savoureuse comédie qui illustre les tribulations d’une riche famille déchue forcée à vivre dans le motel d’une petite ville perdue acquise à la blague. Cette série canadienne créée par le duo père-fils Eugene et Daniel Levy a conclu sa 6e saison en pleine gloire. Ils sont d’ailleurs nommés pour meilleur acteur et acteur de soutien, tout comme leurs complices Catherine O’Hara et Annie Murphy qui campent la mère et la fille.

Disponible sur Netflix et sur CBC-Gem

Ted Lasso

Est-ce qu’un entraîneur de football américain a ce qu’il faut pour entraîner une équipe de soccer ? C’est ce que tente de démontrer Ted lorsqu’il est parachuté dans sa nouvelle équipe. Jason Sudeikis qui l’incarne est en nomination pour meilleur acteur dans une comédie.

Disponible sur Apple TV+

Meilleure minisérie ou film pour la télévision

Normal People

Phénomène en Grande-Bretagne, cette série raconte la relation complexe entre deux étudiants irlandais issus de milieux différents. Marianne est riche, mais peu sociable et tranchante, alors que Connell vient d’un milieu très modeste, mais aimé. Leur relation est aussi secrète que complexe, tendre que déchirante. Daisy Edgar-Jones qui joue Marianne a attiré l’attention de l’académie.

Disponible sur CBC-Gem

The Queen’s Gambit

Cette magnifique série a ravivé l’intérêt mondial pour les échecs. On y suit Beth Harmon, une orpheline introvertie qui deviendra une championne des échecs dans les années 60 alors qu’aucune femme ne s’y adonnait. La prestance d’Anya Taylor-Joy lui permet de décrocher une nomination.

Disponible sur Netflix

Small Axe

Une minisérie historique en cinq épisodes de Steve McQueen qui s’avère toujours actuelle. On y relate des événements subis par la communauté noire de Londres entre 1969 et 1982 et les revendications de militants qui se soulevaient contre des actes de racisme systémique qui menaient à des émeutes. John Boyega, le Finn des Star Wars, est nommé pour son interprétation de Leroy Logan, un des premiers policiers noirs de la ville anglaise.

Disponible sur Amazon Prime

The Undoing

Ce thriller à la narration atypique nous plonge au cœur d’un couple new-yorkais bien en vue alors que le mari, un éminent oncologue pour enfant, se voit soupçonner du meurtre d’une jeune femme. Nicole Kidman et Hugh Grant héritent eux aussi de nominations, tout comme Donald Sutherland, pour son rôle de soutien.

Disponible sur CRAVE

Unorthodox

Cette minisérie décrit le parcours d’Etsy, jeune femme d’une communauté juive ultra-orthodoxe de Brooklyn qui décide de fuir sa communauté après un mariage forcé pour découvrir une nouvelle vie à Berlin. Shira Haas qui lui prête ses traits est en nomination comme meilleure actrice.

Disponible sur Netflix

Golden Globes — Dimanche 28 février à 20 h sur CTV et NBC