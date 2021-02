Utiliser son REER pour s’installer en région

Si vous aspirez à quitter la ville pour devenir propriétaire en région, vos REER pourraient bien vous rendre service, mais à la condition de bien vous en servir.

En utilisant le régime d’accession à la propriété (RAP), vous avez la possibilité de retirer de vos REER un maximum de 35 000 $ par acheteur, soit 70 000 $ dans le cas d’un couple qui souhaite devenir propriétaire.

Pour vous en prévaloir, ni vous ni votre conjoint (co acheteur) ne devez avoir été propriétaire, minimalement depuis les quatre années précédant le recours au RAP. De plus, vous disposez d’un maximum de quinze ans pour rembourser le montant emprunté de votre REER.

Dans le contexte actuel de pandémie, il peut être tentant d’utiliser vos REER pour troquer votre logement en ville contre une plus grande maison en région, où vous disposerez de plus d’espace et possiblement d’un sentiment de liberté accru.

Toutefois, il faut faire attention à ce que l’émotion ne prenne pas le dessus sur la raison. Pour vous en assurer, posez-vous ces trois questions :

1. Gagnerez-vous en qualité de vie ?

Les grands espaces et la proximité de la nature, c’est bien.

Mais qu’en est-il de la proximité des commerces, des écoles, des événements culturels ? Votre temps de transport augmentera-t-il ? Si vous êtes en télétravail, la situation est-elle temporaire ? Dans le calcul de votre gain en qualité de vie, il ne faut pas négliger de tenir compte de ces éléments.

2. Serez-vous en mesure de rembourser votre REER ?

Si vous sortez des sommes de votre REER, vous disposerez d’un maximum de 15 ans pour les rembourser. Supposons que vous retirez 35 000 $. Cela revient à remettre un minimum de 2333 $ par année dans votre compte enregistré d’épargne retraite, et ce, pour les 15 prochaines années. D’où l’importance de vous faire un budget avant d’acheter.

3 . Ferez-vous un bon investissement en achetant en région ?

Les prix ont beaucoup augmenté dans certaines régions ces derniers temps.

Par exemple, de novembre 2019 à novembre 2020, le prix médian des maisons unifamiliales a grimpé de 34 % dans les Laurentides et de 13,5 % en Estrie. Les questions qu’il faut se poser sont les suivantes : Y aura-t-il un gain aussi important dans les années à venir ? Et surtout : vous apprêtez-vous à payer trop cher ? Et même si la valeur de votre nouvelle maison devait augmenter, ce gain compenserait-il celui que vous pourriez obtenir dans votre REER ?

Pour réduire le risque de perdre de l’argent, il vaut mieux acheter sur le long terme. Si vous vendez et déménagez à nouveau dans 2 ou 3 ans pour racheter une maison ou un condo en ville, vos frais d’achat (notaire, droit de mutation, frais de déménagement) grugeront une bonne part de vos gains à la revente.

Le RAP pour acheter un chalet ?

Oui, c’est possible d’acheter un chalet en se servant du RAP.

Mais attention : le régime d’accession à la propriété doit uniquement servir à acheter une résidence principale.

Il faut donc que le chalet se définisse comme votre résidence principale.

Si vous pensez vous servir du régime d’accession à la propriété pour acquérir une résidence secondaire ou une seconde propriété ou un chalet locatif, il faut vous enlever cette idée de la tête.

