Syrie: 21 djihadistes de l’EI tués dans des raids russes

Au moins 21 djihadistes du groupe État islamique (EI) ont péri dans plusieurs raids menés par l’aviation russe dans plusieurs régions en Syrie, a indiqué samedi l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

L’ONG a fait état de 21 djihadistes tués dans « au moins 130 frappes aériennes (...) menées au cours des dernières 24 heures par l’aviation russe et ciblant l’organisation État islamique ».

Les frappes ont été menées « dans une zone à cheval sur les provinces d’Alep, Hama et Raqa » dans le nord de la Syrie, mais aussi « dans le désert de Homs (centre) et Deir Ezzor (est) ».

Les raids, qui se sont poursuivis samedi matin, font suite à une série d’attaques menées vendredi par l’EI contre les forces du régime et ses alliés, ayant tué au moins huit membres d’une milice pro-Damas, selon l’OSDH.

Malgré sa mise en déroute avec la chute de son « califat » en mars 2019, l’EI mène toujours des attaques meurtrières en Syrie, notamment dans le désert de la Badiya, qui s’étend de la province centrale de Homs jusqu’à celle de Deir Ezzor, à la frontière avec l’Irak.

Des combats de plus en plus réguliers ont eu lieu ces derniers mois dans cette vaste zone entre les djihadistes et les forces du régime, appuyées par ses alliés.

Depuis mars 2019, plus de 1 300 combattants du régime ont été tués dans ces affrontements, ainsi que 145 membres de milices pro-Iran, contre plus de 750 djihadistes de l’EI, selon l’OSDH.

Déclenchée en mars 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, la guerre en Syrie a fait plus de 387 000 morts et déplacé des millions de personnes. Elle s’est complexifiée au fil des ans, avec l’intervention de plusieurs puissances étrangères et la montée en puissance de groupes djihadistes.

La Russie soutient les forces gouvernementales syriennes depuis 2015, et grâce à cet appui crucial, Bachar al-Assad a pu reprendre une grande partie du territoire qu’il avait perdu au début du conflit.