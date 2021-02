Un baume pour des pee-wee de Québec

Des milliers de jeunes nés en 2008 ont dû faire une croix sur leur rêve de participer au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Une poignée d’entre eux a tout de même pu vivre un soupçon de ce que représente l’événement, samedi, et leurs sourires confirmaient que c’était bien assez pour eux.

Le Tournoi pee-wee a sélectionné huit équipes de la région de Québec pour s’entraîner sur une patinoire extérieure aménagée à la place Jean-Béliveau, samedi et dimanche, en compagnie des anciens joueurs de la LNH Maxime Talbot et Pascal Dupuis ainsi que de l’entraîneur des habiletés individuelles d’Alexis Lafrenière, Julien Tremblay.

Au total, 42 équipes ont postulé auprès de l’organisation pour avoir cette chance, mais, de ce nombre, 12 seulement étaient admissibles puisqu’elles devaient absolument respecter le concept de bulle-classe.

Au bout du compte, les équipes des écoles secondaires Cardinal-Roy, La Camaradière, de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette ainsi que du Séminaire Saint-François ont pu s’entraîner samedi tandis que l’Académie Saint-Louis, les As de Québec M13 et les écoles secondaires Samuel-De-Champlain et Saint-Marc feront de même dimanche.

«On ne savait pas à quoi s’attendre, mais les jeunes sont vraiment contents et c’est le fun de voir leur sourire ce matin, a mentionné Pascal Dupuis pendant que les Éperviers de l’école secondaire La Camaradière s’activaient sur la glace extérieure.

«Pour la majorité de ces jeunes, c’est la première fois de la saison qu’ils enfilent leur chandail de match. On porte nos masques, mais je peux te dire que nos sourires sont aussi grands que ceux des jeunes. Ça va leur faire un beau souvenir de cette saison qui n’a pas été parfaite et qui a été dure à encaisser pour eux.»

ENTRAÎNEMENT HORS DE L'ORDINAIRE

Ces équipes s’entraînent ensemble depuis le début de la saison puisqu’elles respectent le concept de classe-bulle. Toutefois, samedi, l’entraînement n’avait rien d’ordinaire.

«On était déçus de ne pas participer au Tournoi pee-wee, mais on est vraiment contents de faire ça aujourd’hui (samedi)», mentionne le joueur des Éperviers Mathis Petit.

«C’était décevant, mais on comprend que si on veut qu’il y ait un tournoi l’an prochain, on doit faire des sacrifices, de renchérir son coéquipier Eliott Bilodeau. On est privilégiés d’être ici alors on ne se plaint pas.»

MESURES STRICTES

Afin de faire approuver ce projet par la Santé publique, le Tournoi pee-wee a dû se plier à des mesures strictes. Évidemment, en plus de la distanciation et du port du masque pour tout le monde sauf les joueurs, l’organisation a dû entourer le site de la patinoire d’imposants bancs de neige afin d’empêcher les gens de l’extérieur de se rassembler autour du site. Il leur a également été interdit de faire jouer de la musique durant les entraînements, pour les mêmes raisons.

Seuls les joueurs, les entraîneurs, quelques membres de l’organisation du Tournoi pee-wee et des membres des médias qui ont alterné tout au long de la journée étaient admis sur le site.

Sous son masque, le directeur général du Tournoi, Patrick Dom, cachait bien mal son sourire, lui aussi. Pour ce dernier, il était important de souligner le travail des jeunes nés en 2008 qui ne seront plus admissibles l’an prochain.

«On est contents du résultat. La température est de notre bord en plus. L’annulation du Tournoi est vraiment triste pour les 2008 alors c’était important pour nous de faire ça. On a eu des demandes à savoir s’il était possible de les inclure l’an prochain, mais, si on le fait, on enlève des places pour des 2009. C’est comme ça, on ne peut rien faire, mais on est quand même contents de ce qu’on leur a permis de vivre en fin de semaine.»

REGARD VERS 2022

Il l’avait dit il y a un peu plus d’une semaine et il l’a répété samedi: Patrick Dom s’attend à ce qu’il y ait un tournoi en 2022.

L’organisation a jusqu’au 31 août prochain pour statuer, mais l’enjeu des partisans sera primordial puisque le directeur général estime qu’il ne serait pas viable de tenir un événement s’il était impossible d’attirer en moyenne 10 000 personnes par jour.

«Je suis convaincu qu’il va y avoir un tournoi en 2022, mais aussi qu’il ne sera pas dans le même format. Il va falloir qu’il y en ait un parce que, sinon, je ne connais pas un employé du tournoi qui va vouloir rester, y compris moi.»

Pas d’inquiétude pour Alexis Lafrenière

Les débuts difficiles d’Alexis Lafrenière dans la Ligue nationale de hockey n’inquiètent pas du tout l’homme responsable de son développement individuel durant la période estivale, Julien Tremblay.

L’école qu’il gère avec son associé Alexandre Imbeault, Tremblay-Imbeault Elite Hockey, a été mandatée par la firme Momentum Hockey pour s’occuper du développement individuel des joueurs qu’elle représente, dont Lafrenière, depuis deux ans.

«Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, a mentionné celui qui était mandaté pour diriger les entraînements extérieurs à la place Jean-Béliveau, samedi.

«Il n’a pas joué pendant presque un an et il doit retrouver ses repères. En plus, il doit s’ajuster à une nouvelle ligue après avoir dominé pendant plusieurs saisons dans le junior majeur. En ce moment, il est mis au défi et le jeu est plus rapide. Par contre, c’est un joueur tellement intelligent. Il faut continuer à peaufiner ses habiletés individuelles pour qu’il puisse s’exécuter à la vitesse de la LNH, mais son intelligence est unique, à mon avis. Il va être capable de s’adapter rapidement. Plusieurs joueurs ont eu de la difficulté à leur arrivée dans la ligue, mais je ne suis aucunement inquiet pour son futur.»

DU POSITIF À LA PANDÉMIE?

Tremblay travaille également au développement des joueurs avec le programme des Diabolos de l’école Lucille-Teasdale de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS).

Comme pour la plupart des programmes scolaires au Québec, les Diabolos s’entraînent en bulle-classe depuis le début de la saison et n’ont toujours pas joué de match.

Cette situation, loin d’être idéale, pourrait toutefois être plus bénéfique qu’on le pense pour l’entraîneur.

«Je prêche pour ma paroisse, mais, je crois, je suis convaincu que le développement collectif doit d’abord passer par le développement individuel. On va le voir quand les matchs vont reprendre, mais je suis convaincu qu’on va voir des résultats. C’est difficile en ce moment de voir le côté positif de la pandémie, surtout pour les jeunes, mais je suis convaincu que le travail qu’ils ont fait dans la dernière année avec leurs entraîneurs va leur être bénéfique quand les matchs vont reprendre.»

D’ailleurs, deux joueurs des Éperviers de l’école secondaire de La Camaradière ont assuré s’être beaucoup améliorés dans les derniers mois.

«J’ai beaucoup amélioré mon tir et mes skills», note Eliott Bilodeau.

«Moi, c’est ma concentration et mon exécution», ajoute Mathis Petit.