Un deuxième but en carrière pour Alexis Lafrenière!

Le Québécois Alexis Lafrenière a inscrit son deuxième but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), samedi après-midi à Washington, dans une victoire de 4 à 1 des Rangers de New York face aux Capitals.

L’attaquant de 19 ans, premier choix au total lors du plus récent repêchage de la LNH, a touché la cible en deuxième période. Laissé seul devant le filet adverse, il a accepté une passe d’Artemi Panarin avant de déjouer le gardien Vitek Vanecek. Lafrenière donnait alors les devants 2 à 0 aux Rangers.

Chris Kreider, Ryan Strome et Mika Zibanejad ont été les autres buteurs de la formation new-yorkaise tandis que Panarin et Pavel Buchnevich ont chacun complété la rencontre avec deux mentions d’aide. Le défenseur Dmitry Orlov, avec son premier but de la saison, a assuré la réplique pour les locaux. Il a été le seul à déjouer Igor Shesterkin, auteur de 27 arrêts.

En 16 matchs depuis ses débuts dans la LNH, Lafrenière a été limité à deux buts, ne récoltant aucune mention d’aide.

Les Rangers étaient par ailleurs privés de l’attaquant Kaapo Kakko pour cette rencontre, lui qui doit suivre, pour une deuxième fois cette saison, le protocole de la LNH relié à la COVID-19.

Subban marque dans une défaite des Devils

À Newark, au New Jersey, le retour au jeu de Nico Hischier et sa nomination à titre de capitaine ne semble pas avoir inspiré les Devils, qui ont plutôt perdu 3 à 2 face aux Sabres de Buffalo.

Sam Reinhart a mené l’attaque des Sabres avec deux buts. Chez les Devils, P.K. Subban a profité de la partie pour inscrire son premier filet de la saison.