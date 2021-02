Une campagne chamboulée

Le bras de fer atomique qui se joue entre la Ville de Québec et le gouvernement Legault sur le tramway et son réseau risque de changer considérablement l’allure de la prochaine campagne électorale municipale.

Avec l’intention du gouvernement de soumettre un nouveau tracé, il apparaît de plus en plus improbable de lancer le projet d’ici le scrutin du 7 novembre.

Alors que le financement du projet était bouclé et que le projet aurait dû obtenir le feu vert depuis longtemps, l’idée d’une telle campagne référendaire sur le projet apparaît totalement ridicule.

On sait déjà que la population l’appuie en majorité.

« Toutes les opinions ne se valent pas dans un dossier aussi complexe », comme l’a si justement exprimé Stéphane Bédard, ex-ministre, à La Joute.

Il s’agit après tout d’un projet pour le bien commun, dont le traitement par les politiciens devrait s’élever au-dessus de la mêlée.

Besoin d’idées et d’autres projets

Puis, comme partout ailleurs, Québec aura grandement besoin d’idées et d’autres projets pour assurer la relance économique après une pandémie qui aura inévitablement plombé son élan. La campagne représente un moment idéal pour un tel brassage.

Je conviens que le projet de réseau structurant, s’il se réalise, constituera une pièce maîtresse de cette relance. Il s’avère d’une importance capitale pour Québec, tant au niveau économique que pour son développement.

Mais du sang neuf et de nouvelles idées sur des enjeux qui touchent la Ville et son avenir auraient aussi été les bienvenus. On se dirige de toute évidence vers un rendez-vous manqué.

Le retard imposé au projet par le gouvernement, pour des raisons qui demeurent très nébuleuses et qui semblent basées sur des raisons politiques et non scientifiques, est d’autant plus déplorable pour toutes ces raisons.

Effet d’éteignoir

Il est par ailleurs très clair que le maire envisageait le présent mandat comme son dernier. Le cafouillage entourant le réseau structurant l’a toutefois forcé à revoir ses plans.

Maintenant, il n’a d’autre choix que de solliciter un cinquième mandat, afin d’achever son œuvre que représente le réseau structurant.

Les manœuvres du gouvernement font de ce dossier le plus difficile de sa carrière politique, mais il n’a pas dit son dernier mot.

Les caquistes peuvent bien chercher un ou une remplaçant(e) qui tenterait d’envoyer M. Labeaume dans les câbles.

Mais avec un taux de satisfaction et des intentions de vote encore très fortes, qu’ont révélés différents sondages scientifiques dont nous avons traité cette semaine, le défi s’annonce colossal.

L’idée de terminer la course dans l’opposition pour y demeurer pendant quatre ans risque de décourager bien des prétendants et prétendantes à la mairie.