Baseball majeur: un premier désistement

Le voltigeur des Rockies du Colorado Ian Desmond est devenu le premier joueur du baseball majeur à décider de ne pas disputer la saison 2021.

L’athlète de 35 ans en a fait l’annonce dimanche, sur son compte Instagram.

«Dans les derniers mois, j’ai eu des conversations difficiles, a écrit Desmond. Je me suis posé beaucoup de questions et j’ai énormément réfléchi. Pour l’instant, j’ai décidé de ne pas jouer en 2021. Mon désir d’être avec ma famille est supérieur à celui de jouer au baseball dans ces circonstances. Je vais continuer de m’entraîner et je suivrai ce qui se passera.»

Il s’agit de la deuxième fois que Desmond choisit de faire l'impasse sur une campagne, lui qui en avait fait de même l’an passé. Le baseball majeur, comme la majorité des ligues professionnelles, permet à ses athlètes de se désister en raison de la pandémie de COVID-19.

En 2021, le représentant des Rockies devait disputer la dernière année de son contrat et gagner 8 millions $. Une option dans son entente lui permet de toucher 15 millions $ en 2022 ou de recevoir 2 millions $ si le club du Colorado ne veut plus de ses services.

«J’ai parlé avec mes coéquipiers, ainsi qu’au personnel d’entraîneurs et l’état-major. Ils ont tous été extrêmement compréhensifs et solidaires, a indiqué Desmond. Je ne souhaite que le meilleur à l’organisation des Rockies et je suis prêt à faire tout ce je peux pour l'aider de loin.»