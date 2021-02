Internationaux d’Australie: Dodig et Polasek remportent le double

Ivan Dodig et Filip Polasek ont été sacrés champions du double messieurs aux Internationaux d’Australie d’Australie dimanche en battant en finale les tenants du titre Joe Salisbury et Rajeev Ram.

Le Croate et le Slovaque se sont arrogé la finale en dominant en 1h28 la paire anglo-américaine 6-3, 6-4 à la Rod Laver Arena.

Polasek remporte ainsi le premier titre en Grand Chelem de sa carrière. Dodig avait été sacré à Roland-Garros en 2015 aux côtés de Marcelo Melo.

Leur victoire empêche Salisbury et Ram de devenir les premiers à conserver leur titre depuis Bob et Mike Bryan, vainqueurs trois fois d’affilée entre 2009 et 2011.