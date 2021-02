Le Congrès juif mondial salue la visite du pape à une survivante des camps

Le Congrès juif mondial (CJM) a salué dimanche la visite que le pape François a rendue samedi à Rome à une survivante de l’Holocauste, mettant l’accent sur son « intégrité morale » et son « sens de l’Histoire ».

Le pape s’est rendu samedi après-midi au domicile romain d’Edith Bruck, une poète d’origine hongroise naturalisée italienne avec laquelle il s’est entretenu environ une heure. Selon le Vatican, ils ont durant leur conversation « souligné la valeur de la mémoire et le rôle des plus anciens pour la cultiver et la transmettre aux plus jeunes ».

« Alors que le néonazisme, l’antisémitisme et d’autres formes de racisme refont surface dans de nombreux endroits à travers le monde, l’intégrité morale et le sens de l’Histoire du pape François sont un exemple à suivre pour les autres dirigeants politiques et religieux », a estimé le président du CJM Ronald Lauder dans un communiqué.

Edith Bruck, 88 ans, qui vit depuis de nombreuses années à Rome, a consacré sa vie à témoigner des horreurs de l’Holocauste. Ce sont deux inconnus dont elle a recueilli les dernières paroles au camp de concentration de Bergen-Belsen qui lui demandèrent de le faire: « raconte, ils ne te croiront pas, mais si tu survis, raconte, raconte aussi pour nous! »

Au cours de leur entretien, le pape et Mme Bruck ont également évoqué « ces moments de lumière qui ont illuminé l’expérience infernale des camps et les craintes et espoirs marquant notre époque », selon le Vatican.