Quand le sexe fait défaut dans le couple

Mon mari est décédé en 2015. On était ensemble depuis 40 ans. C’était l’homme de ma vie, le premier et le seul avec qui j’ai eu des relations sexuelles. Nous avions une entente parfaite sur tous les plans. Après son départ, j’étais convaincue qu’à mon âge (62 ans), jamais je ne ressentirais le besoin d’avoir un autre homme dans ma vie.

Mais vers la fin de 2019, je me suis mise à trouver le temps long toute seule dans ma maison. Ma fille m’a alors offert de me présenter son beau-père, veuf également depuis quelques années. Comme c’est un homme affable que j’avais eu l’occasion de croiser quelques fois, j’ai accepté de sortir avec lui.

Quand la COVID nous est tombée dessus, comme on s’entendait bien sur de nombreux plans et aussi pour nous simplifier la vie, il est venu s’installer chez moi. C’est un homme facile à vivre, mais assez mal dégrossi sur le plan sexuel. Il faut dire que mon mari sur ce plan était d’une grande délicatesse, ce qui met la barre haut.

Comme il n’aime pas se faire dicter les choses, ce n’est pas simple de lui dire ce qui me déplaît dans ses approches amoureuses. Avec pour résultat que j’évite au maximum d’aller au lit à la même heure que lui pour ne pas avoir à subir ses assauts. Au début, il ne s’en rendait pas trop compte, mais depuis quelque temps, il fait de plus en plus de commentaires faisant référence à ma froideur.

Comme je ne sais pas comment m’y prendre pour ne pas le blesser en lui disant la vérité, je laisse les choses aller en espérant qu’il va finir par comprendre. Auriez-vous une suggestion ?

Anonyme

Ce qui n’est pas dit clairement ne peut pas être compris par l’opération du Saint-Esprit comme on disait dans le temps. J’ai du mal à concevoir qu’une personne avec qui il est facile de vivre le quotidien ne mérite pas qu’on fasse l’effort de s’expliquer avec lui pour régler le seul point problématique.

Chose certaine, il faut éviter de parler de votre malaise au moment où vous vous apprêtez à avoir une relation sexuelle ou durant vos ébats. Profitez d’un repas agréable pour aborder le sujet et lui faire part de ce que vous aimeriez comme approche de sa part. Et surtout, évitez les comparaisons avec votre mari. Contentez-vous de lui suggérer des choses en lui laissant l’espace requis pour qu’il vous dévoile ce que lui en pense. Notez également que les librairies regorgent de livres qui pourraient vous guider tous les deux.