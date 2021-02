Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 21 février:

Le rocher

Un chimiste aux manières peu orthodoxes et un ancien escroc doivent faire équipe afin de contrer des militaires rebelles qui ont pénétré dans la prison d’Alcatraz et ont l’intention de faire exploser la ville de San Francisco. Film d’action porté par le regretté Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris.

Dimanche, 14h, Z.

Bouffe en cavale

Toujours attirés par les saveurs et les spécialités locales, Norman et Vincent se laissent séduire au gré des paysages qu’ils découvrent. En Colombie-Britannique, ils souhaitent profiter des joies du plein air. Ça tombe bien, car Fernie est un endroit des plus propices au plein air.

Dimanche, 16h, Unis TV.

La table de Kim

L’amoureux des maisons Marc Labrèche, l’architecte Héloïse Thibodeau et l’entrepreneur social Fabrice Vil se rendent chez Kim Thúy afin de discuter avec elle du rôle que joue notre domicile. Est-ce un refuge rassurant ou un simple endroit où dormir? Chacun a sa propre définition à partager.

Dimanche, 18h, ARTV.

Star Académie: le variété

Ils ne sont plus que 15 Académiciens. Ils ont passé les derniers jours à suivre une formation intensive dispensée par Lara Fabian, Ariane Moffatt, Gregory Charles et Xavier Dolan. On verra ce qu’ils ont retenu de cet enseignement lors du deuxième spectacle de la saison lors duquel Olivier, Maëva et Shayan seront en danger.

Dimanche, 19h, TVA.

La plage

Dans ce drame d’aventure avec Leonardo DiCaprio, un jeune Américain avide de sensations fortes et deux amoureux français font connaissance à Bangkok. Ensemble, ils décident de suivre l’itinéraire d’une carte qui promet la découverte d’une île qualifiée de véritable petit paradis où des gens y vivent sans contraintes.

Dimanche, 19h, Canal Vie.

Notre maison de rêve

Début de la huitième saison avec deux cas très différents. Alors que des parents ayant vendu leur maison doivent rapidement dénicher la perle rare pour leur famille, une mère célibataire cherche un domicile spacieux afin qu’elle et ses trois filles gymnastes y soient à l’aise.

Dimanche, dès 21h, CASA.

Inch’Allah

Obstétricienne québécoise, Chloé propose ses services dans une clinique palestinienne. Elle devient amie avec une de ses patientes et une soldate israélienne, mais ces relations peinent à faire le poids contre les conflits qui bousculent cette partie du monde. Drame d’Anaïs Barbeau-Lavalette mettant en vedette Evelyne Brochu.

Dimanche, 22h, Télé-Québec.