Un regard neuf sur la vie

On tente parfois de trouver un responsable lorsque les choses vont mal. On blâme quelqu’un, on cherche un coupable, on montre du doigt le système ou on crie à la fatalité et à l’injustice. Pourtant, selon l’auteur Serge Limoges, une grande partie de nos problèmes physiques ou psychologiques viennent de nous-mêmes. C’est en posant un regard différent sur la vie que l’on peut parvenir à changer les choses.

Pour pouvoir changer les choses, il faut d’abord faire une prise de conscience et la responsabilité revient à tout un chacun.

Si vous considérez que la vie est dure envers vous, il existe, selon l’auteur, une seule façon d’y remédier. « On ne peut changer la vie que par notre manière de la voir », souligne l’auteur Serge Limoges.

« Le réveil est l’étape qui précède l’éveil », fait remarquer Serge Limoges qui est thérapeute holistique et qui accompagne, depuis une vingtaine d’années, ceux qui souhaitent avancer vers la pleine conscience. Il est aussi celui qui peut aider ceux qui sont confrontés à diverses difficultés afin d’apporter des correctifs. « Mes écrits ne sont pas des enseignements, ce ne sont qu’une option à considérer », indique humblement l’auteur qui souhaite, avant tout, aider ceux qui cherchent à régler ou bien à comprendre des situations problématiques dans leur vie qui surviennent de manière ponctuelle ou répétitive.

Chaque personne est unique

Photo courtoisie

« La solution au même problème vécu par 10 personnes sera différente selon l’individu puisque chaque personne est unique, lance l’auteur. Chacun ayant son propre bagage, ses expériences de vie et des croyances différentes qui font en sorte que les problèmes sont vécus différemment. »

À cela s’ajoutent d’autres facteurs, dont la résilience de chacun, son entourage et ses antécédents. Ainsi, apprendre à ne pas se comparer aux autres est une première étape à considérer, mais Serge Limoges insiste, il faut trouver les réponses à l’intérieur de nous et non à l’extérieur. « Tant et aussi longtemps que nos références viendront de l’extérieur, nous nous condamnons à une quelconque soumission », ajoute-t-il.

L’intuition et le ressenti

L’auteur estime que nos perceptions visuelles et auditives sont des ressources limitatives qui limitent nos compréhensions mentales et émotives. En revanche, l’intuition et le ressenti sont des outils de protection contre la souffrance et non un avertisseur de bienfaits. « Le fait de ne pas respecter ses intuitions et ses ressentis nous maintient dans le statu quo que l’on cherche à quitter », affirme l’auteur.

Ainsi, dans son livre, Le réveil, l’auteur explique l’importance de mettre à profit nos facultés intuitives ainsi qu’à développer sa capacité à bien les interpréter.

« Nous avons tous une intuition. Ne pas la respecter conduira toujours au maintien d’un mauvais choix fait lors d’une première expérience et qui ne cessera de se répéter jusqu’à ce que ce choix soit remplacé par un nouveau, plus réfléchi », suggère Serge Limoges. « C’est alors que l’on réalise que nous sommes la seule personne responsable de nos propres malheurs et que seul le changement, suite à la compréhension du fabuleux instrument qu’est l’intuition, permettra de cesser de répéter ses propres erreurs. »

Une intuition peut se traduire par un malaise, une faiblesse, un serrement au cœur ou encore une nausée soudaine. Apprendre à décoder ces symptômes peut apporter son lot d’avantages afin d’éviter de répéter les mêmes erreurs.

Outre l’intuition, l’amour et la pensée sont des éléments importants à intégrer dans sa vie pour se rapprocher du bonheur. « Si vous cherchez la beauté des choses, il faut apprendre à la créer en votre intérieur et la faire émaner autour de vous », précise l’auteur.

Prendre conscience de ses propres pensées peut avoir un très grand impact sur sa vie puisque ce sont elles qui sont responsables de votre présent. C’est en changeant ses pensées aujourd’hui que l’on peut parvenir à changer le cours des choses dans le futur.

On peut suivre l’auteur Serge Limoges en cliquant ici.