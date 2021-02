Une journée inoubliable pour Sidney Crosby

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, a eu droit à tout un hommage pour son 1000e match de saison régulière en carrière dans la Ligue nationale, samedi, et il dit en avoir été très touché.

Auteur de deux mentions d’aide dans un gain de 3 à 2 contre les Islanders de New York au PPG Paints Arena, l’attaquant a tout apprécié du déroulement de cette soirée dont il n’avait, au départ, aucune idée. L’organisation de la Pennsylvanie a bien fait les choses : ainsi, au cours de l’échauffement, tous les joueurs des Penguins portaient un chandail numéro 87 avec le nom de leur célèbre coéquipier. Ceux-ci ont d’ailleurs imité Crosby en suivant l’une de ses habitudes d’avant-match. Avec quelques minutes à écouler à la séance, ils se sont tous agenouillés pour lacer leurs patins, ce qui a bien fait rire le principal concerné.

Puis, avant la partie, Crosby a reçu les compliments d’usage dans une vidéo de cinq minutes diffusée sur l’écran géant de l’édifice. En plus de sa famille, certains visages importants du hockey ont souligné l’immensité de son parcours dans le circuit Bettman marqué notamment par trois coupes Stanley.

«J’ai été complètement surpris par ce que les gars ont fait, la cérémonie et tout le reste, dans le vestiaire et sur la patinoire. Ce fut une expérience formidable et c’est un jour dont je me souviendrai toujours. Et c’est encore mieux avec cette victoire», a-t-il affirmé au quotidien «Pittsburgh Post-Gazette».

Ayant reçu le bâton d’argent commémorant son plateau, Crosby a aussi retourné l’ascenseur à ses deux comparses de longue date, Evgeni Malkin et Kristopher Letang, avec qui il a accumulé les succès et qui lui ont exprimé leurs félicitations dans la vidéo.

«Nous avons traversé tellement de choses ensemble, a-t-il rappelé. Il y a beaucoup d’histoire ici, de nombreux beaux souvenirs. [...] Ce fut sûrement dur pour eux de rassembler tout cela.»

Lemieux reconnaissant

Copropriétaire de la concession, Mario Lemieux a été de ceux qui ont témoigné de leur admiration à l’égard de celui qui fut son successeur sur la patinoire à Pittsburgh.

«Je me considère très chanceux d’avoir eu l’occasion de jouer avec toi et de te voir à l’œuvre durant les 15 dernières années. C’est extraordinaire», a-t-il dit.

Pour sa part, Letang a évoqué à sa manière les qualités humaines de Crosby.

«Trois coupes, trois trophées Conn-Smythe, des trophées Hart. Tu as tout accompli. Et ce fut un plaisir pour moi d’être à tes côtés pour tous ces grands moments. Cependant, la chose la plus importante, c’est que tu seras mon ami pour toujours.»