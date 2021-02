Une petite journée au bureau pour Connor McDavid

Les adversaires des Oilers d’Edmonton au sein de la section Nord peuvent grincer des dents ces temps-ci : l’attaquant-vedette Connor McDavid est en très grande forme, comme il l’a montré aux Flames de Calgary, samedi.

Le numéro 97 a réalisé une performance exceptionnelle, inscrivant cinq points. Son tour du chapeau naturel et ses deux mentions d’aide ont permis aux siens de filer vers un gain facile de 7 à 1. Il compte déjà 37 points à son actif, et ce, en seulement 20 matchs. S’il maintient la cadence, McDavid en récoltera 104 lors de ce calendrier écourté de 56 parties et n’aura aucune difficulté à mettre la main sur le troisième trophée Art-Ross de sa carrière.

Aussi, il avait peine à expliquer ses succès de samedi, même s’il en était évidemment très heureux. Le duel précédent, conclu par un triomphe de 2 à 1 face à Calgary vendredi, avait été plus difficile pour lui, blanchi en 21 min 38 s.

«Parfois, vous vivez des soirées où vous n’avez pas de bonnes sensations et la rondelle entre dans le filet quand même. À d’autres moments, vous vous sentez vraiment bien et ça ne fonctionne juste pas. Le hockey est un sport comme ça, a-t-il dit au site NHL.com. Toutefois, aujourd’hui, je me sentais à l’aise et la production était là. Je pense que nous avons réellement bien joué.»

«Il y a des rencontres où le disque semble tout le temps le suivre, a renchéri l’entraîneur-chef Dave Tippett. Lorsqu’il est en possession de la rondelle, de grandes choses surviennent et ce fut un peu le cas ici.»

Un leader

Certes, McDavid ne porte pas le «C» de capitaine pour rien. Ses coéquipiers continuent de se fier à lui pour prendre le contrôle d’un match et les aider à récolter plusieurs victoires. C’est ce qu’il a réussi avec son triplé qui a porté la marque à 5 à 1 avant même la mi-chemin de l’affrontement.

«Il n’y a personne d’autre comme lui. Il a pris la situation en main dès le départ et les gars l’ont suivi, a expliqué le joueur d’avant Ryan Nugent-Hopkins. Je crois qu’il a été solide tout au long de la partie. C’est plaisant à regarder.»

Les rivaux des Oilers reconnaissent également l’impact qu’un McDavid peut avoir sur un match. Chez les Flames, on espère ne pas le ressentir continuellement.

«Nous savons tous quel genre de joueur il est, a admis le défenseur Mark Giordano. Mais on ne doit pas concéder des chances de qualité à un excellent hockeyeur comme lui. Il a eu beaucoup de temps et d’espace, il a pu amplement se faire une idée et déterminer ce qu’il allait faire. Et il nous l’a fait payer.»