Une quatrième victoire de suite pour les Raptors

Le Montréalais Chris Boucher a très bien paru dans un gain de 110 à 103 des Raptors de Toronto sur les 76ers de Philadelphie, dimanche, au Amalie Arena.

Défensivement, l’athlète de 28 ans a été très bon. Il a notamment réalisé trois blocs, dont un contre l’excellent Joel Embiid au quatrième quart.

Lors du dernier engagement, Boucher a également réussi deux tirs du centre-ville pour donner les devants aux siens. Au total, il a réussi cinq tirs de trois points pendant cette partie, ce qui représente un sommet pour lui en carrière.

Boucher a terminé son match avec une récolte de 17 points.

Pascal Siakam et Fred VanVleet ont chacun amassé 23 points dans la victoire. Les Raptors devaient se débrouiller sans Kyle Lowri pour un troisième affrontement consécutif. Ce dernier est blessé à un pouce.

L’unique club canadien de la NBA a engrangé sa quatrième victoire de suite en battant l’équipe qui était au sommet du classement dans l’Association de l’Est avant les rencontres de la journée.

Du côté des 76ers, Ben Simmons a amassé 28 points. Embiid a fait sentir sa présence avec 25 points et 17 rebonds.

Toute une remontée des Pelicans

Tirant de l’arrière par 24 points au troisième quart, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans ont effectué toute une remontée pour vaincre les Celtics de Boston 120 à 115 en prolongation, au Smoothie King Center.

C’est Brandon Ingram qui a sonné la charge pour les vainqueurs. L’athlète de 23 ans a cumulé 33 points, six rebonds et trois aides. Il a été bien appuyé par Zion Williamson, qui a réussi 28 points, 10 rebonds et quatre passes décisives.

Chez les Celtics, Jayson Tatum a amassé 32 points, neuf rebonds et deux mentions d’aide. Jaylen Brown a aussi contribué avec 25 points.