Vision irréelle de Vík í Mýrdal

Récemment, j’ai rouvert quelques vieux livres de photos. Je suis tombé sur une photo qui, jadis, avait éveillé les premiers balbutiements de ce désir de découvrir le monde. Il y a des années, bien avant de faire de la photo professionnelle et de travailler avec National Geographic, cette photo avait stimulé mon imaginaire d’enfant. Lors d’un voyage en Islande, précédant la vague de popularité touristique que ce pays a connue, je me suis retrouvé sur cette colline ! Totalement ébahi devant le paysage de la fameuse image qui m’avait fait rêver ! Devant moi, une vision irréelle du village Vík í Mýrdal se révélait. Il s’agit de la communauté la plus au sud de l’Islande. Située à 187 km de la capitale Reykjavik. « Vík » est aussi connue pour sa plage de sable noir. Elle est considérée comme l’une des plus belles au monde. Ce jour-là, perché sur mon promontoire, la météo était à couper le souffle pour ma propre photo. Un vent fort portait les embruns salés. Des nuages qui me semblaient être de type arcus donnaient un caractère unique aux paysages volcaniques de cette île si singulière.

Appareil : Canon 6D

Objectif : EF 24-70mm f/2.8L USM

Exposition : 1/320s à f/5,6

ISO : 250