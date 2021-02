Apprendre l’art de ménager les fragilités humaines

Vous ne pouviez dire plus et mieux à « Une mère en recherche de solution » dont vous publiez la lettre ce matin. J’ai 72 ans et je suis une femme trans qui vit enfin ce qu’elle est depuis 14 ans. Ce fut un gros drame dans ma vie. Heureusement, ma femme et mes enfants ont été formidables, car je n’aurais pas survécu autrement.

Je me considère désormais comme une femme accomplie, avec une œuvre littéraire de 73 bouquins publiés, en plus d’avoir une bonne réputation dans le milieu de l’histoire. Comme quoi on peut s’épanouir à tout âge.

Pour appuyer vos dires, Louise, c’est tout à fait vrai que l’identité sexuelle s’exprime chez l’enfant en bas âge. Dans mon cas ce fut vers l’âge de deux-trois ans. Normal donc que même petit, son fils aimait s’habiller avec les vêtements de sa sœur. Et comme vous le lui dites si bien, ce changement d’identité de genre est irréversible. Son mari doit réviser sa pensée, car se dire trans n’a rien à voir avec une mode.

J’inviterais cette mère et son mari, ainsi que vos lecteurs que ça intéresse, à lire la réflexion à ce propos publiée en ligne dans le site universitaire « Les classiques des sciences sociales ». Je suis heureuse que l’enfer que j’ai vécu soit désormais derrière moi. Nous avons un bon bout de chemin de fait depuis ma sortie du placard en 2007, même s’il en reste encore beaucoup à parcourir. En terminant, j’espère que le père comprendra votre dernier message concernant le soutien moral et affectif qu’il doit à son fils, car le plus important, c’est le bonheur de son enfant.

Russel-Aurore Bouchard, Historienne et Métisse, Chicoutimi

Les fausses croyances sont malheureusement parmi les plus difficiles à déloger de l’esprit de quelqu’un qui s’y enferme en refusant toute discussion logique à son propos. Cette mère a du pain sur la planche avec son mari, mais le bien-être de son fils devrait la guider dans les efforts qu’elle devra y consacrer. Pour ceux et celles que le sujet intéresse, voici l’adresse du site que vous nous suggérez de consulter : https://classiques.uqac.ca/contemporains/bouchard_russel_aurore/transidentite_et_theorie_du_genre/transidentite.html