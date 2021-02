Combinaison gagnante pour Pierre-Luc Dubois

Même si l’échantillon demeure minime, l’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg Paul Maurice semble avoir gagné le gros lot en réunissant Pierre-Luc Dubois, Mark Scheifele et Blake Wheeler.

De retour après avoir souffert d'une blessure musculaire qui l'a tenu à l'écart pour quatre parties, Dubois a disputé son troisième match avec les Jets à l’aile gauche, au sein de la première unité. Résultat: le trio a totalisé trois buts et neuf points. Le Québécois a touché la cible deux fois, dont une fois en prolongation, et ajouté une aide dans une victoire de 4 à 3 contre les Canucks à Vancouver.

«Ça fait du bien, a déclaré Dubois en vidéoconférence après la rencontre, dimanche. De pouvoir enfin jouer, puis obtenir cette belle mention d’aide sur le but de [Wheeler] et de marquer, c'était un peu comme un poids sur mes épaules [dont je me suis débarrassé]. J’ai utilisé le reste du match pour continuer à appliquer cette pression et continuer à m'améliorer.»

«Mon jeu n’est pas encore au niveau que j’aimerais, je sais que je peux améliorer beaucoup de choses. Le synchronisme, l’exécution, des choses comme ça.»

Trois attaquants

Maurice a toutefois semblé très satisfait du jeu de son nouveau protégé puisqu’il a décidé, dès le début de la prolongation, d’envoyer les trois attaquants à 3 contre 3. Le trio a rapidement donné raison au pilote en mettant un terme à la partie en 27 secondes.

«J’adore ça. Je ne sais pas pourquoi plus d’équipes ne le font pas, a dit Scheifele à propos de la décision de son instructeur. Évidemment, jouer avec [Wheeler et Dubois] rend le tout amusant et nous l’avons montré.»

Scheifele s’est dit heureux de retrouver Dubois dans la formation. Il semble d’ailleurs particulièrement excité de jouer au sein de la même unité que le Québécois, répétant à plusieurs reprises le plaisir que lui a procuré la situation.

«Il a été génial. Nous avons patiné ensemble [samedi] à l'entraînement, nous nous sentions plutôt bien et c’était amusant. [Il est] talentueux, gros et il fait tout. C’était amusant de jouer avec lui et nous étions excités de le revoir dans la formation. Oh, que c’est amusant de jouer avec lui!»

Dubois a pour sa part indiqué qu'il devait encore s'adapter à sa nouvelle situation, lui qui a récemment été acquis des Blue Jackets de Columbus. Il a indiqué qu’il tentait, pour le moment, de comprendre le jeu de ses coéquipiers pour mieux les appuyer.

«Ce sont deux joueurs vraiment intelligents avec la rondelle et sans la rondelle, a-t-il fait valoir. Il n'y a pas grand-chose qu'ils ne peuvent pas faire tous les deux sur la glace, alors vous voyez la chimie qu'ils ont et essayez de les lire et d'être au bon endroit.»

Les Jets seront de retour à la maison pour accueillir le Canadien de Montréal, jeudi et samedi.