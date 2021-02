F1 : Räikkönen « impatient » d’entamer sa 19e saison

À 41 ans, le pilote finlandais Kimi Räikkönen est toujours aussi « impatient » avant de commencer une 19e saison au volant d’une Formule 1, a-t-il dit lundi lors de la présentation de la nouvelle monoplace de son écurie Alfa Romeo.

« Je suis très impatient de débuter cette saison, mais il y a beaucoup d’inconnu, en raison des changements de règlements », a déclaré le vétéran de la F1, sacré champion du monde en 2007 avec Ferrari.

« Dans quelques semaines, après les essais (de pré-saison, du 12 au 14 mars à Bahreïn, NDLR), on verra comment les choses évoluent, et dans un mois, après la première course, on verra vraiment où on en est, et j’espère que nous serons en meilleure position que l’an passé », a déclaré Räikkönen lors de la présentation de la C41, la nouvelle monoplace blanche et rouge d’Alfa Romeo.

La saison dernière, l’écurie basée en Suisse, motorisée par Ferrari et dirigée par le Français Frédéric Vasseur, a fini à la 8e place sur 10 chez les constructeurs avec huit points seulement.

Reconduits en 2021, Räikkönen et son partenaire italien de 27 ans Antonio Giovinazzi ont terminé respectivement à la 16e et 17e place avec quatre points chacun.

En fin de contrat à la fin de la saison, le Finlandais détient depuis 2020 le record de Grands Prix disputés avec 330 départs, devant le Brésilien Ruben Barrichello, mais, assure-t-il, « les chiffres ne signifient pas grand-chose ».

« Je suis sûr que quand je m’arrêterai, quelqu’un de plus jeune en fera plus (de Grands Prix, NDLR). Les résultats sont plus importants », a ajouté Räikkönen qui ne s’est pas prononcé sur son avenir.