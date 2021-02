Météo: une douce dernière semaine de février au Québec

Après un dimanche printanier, la neige sera de retour cette semaine, tandis qu’elle laissera une couche de 2 à 5 cm, mais elle sera accompagnée d’un redoux de la température qui dépassera allègrement les 4 °C par endroits.

Environnement Canada prévoit des accumulations de 2 à 4 cm pour les régions de Montréal, l’Estrie, la Beauce et Québec, alors que vers l’est du Québec, ce sera généralement ensoleillé.

Il tombera 2 à 4 cm de neige à Montréal et ses environs lundi matin, alors que la température maximale est de -1 °C. De la faible neige est également prévue mardi, avec des températures positives de 2 à 4 °C.

L’agence fédérale prévoit un temps nuageux mercredi et de la neige intermittente jeudi.

Les mêmes conditions météorologiques seront en vigueur dans l’après-midi de lundi en Estrie, en Beauce et à Québec, où l’on prévoit des accumulations de 2 cm au sol et un mercure oscillant entre -3 °C et -1 °C. Mardi, quelques averses de neige sont à prévoir, avec 40% de probabilité pour certains secteurs.

Mercredi et jeudi, le temps sera pluvieux, et il y aura parfois des averses de neige fondante, puisque la température se situera entre 2 et 4 °C.

La journée de vendredi sera ensoleillée dans la majeure partie des régions du Québec. Le climat sera clément, alors qu’on aura des températures maximales de -2 °C à Montréal, et de -6 °C à Québec.