Pour aider une mère qui veut bien faire

Cette mère qui ne comprend pas pourquoi son enfant, qui mangeait bien avant la pandémie, lui donne du fil à retordre avec sa cuisine depuis quelques mois devrait se poser quelques questions de base sur ses façons de faire avant de démissionner. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que son coco ne mange pas.

À 5 ans, un enfant a besoin de couleurs et de fantaisie pour être attiré par la nourriture. Pourquoi ne pas construire un bonhomme dans son assiette ? Ou encore lui servir ses fruits en brochettes ? De temps en temps mais pas trop souvent, elle pourrait aussi lui servir un buffet comme on le fait lors des anniversaires ou des fêtes de famille.

Vous avez eu raison, Louise, de souligner à cette maman que les divers bouleversements occasionnés dans la vie de son enfant par la COVID peuvent aussi être à l’origine de son manque d’appétit. Ça nous a touchés nous, les adultes, alors imaginez ce que ça crée dans la tête de nos petits cocos ?

Les CLSC offrent des conseils pour ce genre de problème, elle ne perdra rien en appelant le sien. Pour favoriser la relation entre elle et son enfant, ce qui aidera d’ailleurs à stimuler son appétit, elle devrait prendre quelques minutes çà et là dans la journée pour jouer avec lui. Faire un casse-tête, façonner de la pâte à modeler, jouer avec ses petites voitures, etc.

Une maman éducatrice qui veut aussi bien faire

Il ne faut pas oublier non plus qu’en général, un enfant qui a faim va manger ce qu’on lui propose. Les perturbations vécues depuis presque un an maintenant touchent les petits comme les grands.