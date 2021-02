Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 23 février:

«Deux filles le matin»

Ça brasse fort dans le marché immobilier québécois depuis le début de la pandémie. Marie-Claude Barrette s’intéresse à une industrie en grands bouleversements aux côtés du comédien Benoît McGinnis, de l’humoriste Billy Tellier, du développeur immobilier Martin Provencher et de l’inspecteur en bâtiment André Dumont.

Mardi, 10 h, TVA.

«La finale»

Ce n’est pas parce que son grand-père Roland souffre de la maladie d’Alzheimer que l’adolescent JB va rater sa participation à la grande finale de basketball prévue à Paris. Seuls tous les deux, ils se lancent dans une expédition pour le match ultime. Comédie française portée par Thierry Lhermitte et Rayane Bensetti.

Mardi, 13 h, TVA.

«L’escouade gâteau de Duff»

Le célèbre pâtissier Duff et son équipe ont toute une commande dans leur atelier. Afin de combler de joie deux enfants qui méritent un cadeau bien spécial, ils vont devoir faire honneur à la Préhistoire et au Monde jurassique en concoctant un superbe gâteau avec lave et fumée.

Mardi, 18 h, Zeste.

«Moi j’mange»

À quoi ressemblera l’alimentation du futur? Quels techniques et aliments définiront notre cuisine? Avalera-t-on uniquement des pilules? Dans cet épisode, on parlera de changements climatiques et on cuisinera sous vide, à partir d’épluchures ou en privilégiant les algues. On tentera de prédire les nombreux repas de demain.

Mardi, 19 h 30, Télé-Québec.

«Dans la tête... d’un flic»

Pas facile de savoir pourquoi les gens réagissent et agissent d’une façon ou d’une autre. Le magazine «Dans la tête» se penche sur les raisons et les motivations expliquant pourquoi des gens choisissent la profession de policier. On tente aussi de comprendre pourquoi certains d’entre eux dérapent.

Mardi, 20 h, TV5.

«Van Helsing»

Le premier épisode de la deuxième saison voit des alliances se former, mais aussi se dissoudre. Il faut à tout prix vaincre Dimitri qui a pris le contrôle de l’humanité. Pendant ce temps, Vanessa est forcée de prendre une décision ardue à la suite d’une importante révélation.

Mardi, 20 h, Z.

«Alias Maria»

Long métrage de guerre colombien dans lequel Maria, enfant soldat de 13 ans, est chargée d’une délicate et périlleuse mission: protéger le nouveau-né de son chef et lui remettre à son arrivée au village. Mais l’adolescente doit être doublement prudente, car elle est aussi enceinte et souhaite garder le bébé.

Mardi, 21 h, TFO.