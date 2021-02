Un autre receveur largué par les Eagles

Les Eagles de Philadelphie libéreront le receveur de passes Alshon Jeffery quand la nouvelle saison de la NFL se mettra en branle, le 17 mars prochain.

C’est ce qu’a appris le réseau NFL Network, lundi.

Il s’agit du deuxième joueur évoluant à cette position dont l’équipe de la Pennsylvanie ne veut plus. La semaine dernière, DeSean Jackson a déclaré que les Eagles allaient le libérer.

Pour revenir à Jeffery, l’athlète de 31 ans a été limité à seulement sept parties en 2020, et ce, en raison d’une blessure à un pied subie pendant la saison morte. Il a réalisé six attrapés pour 115 verges de gains et un touché lors de la dernière campagne.

Le produit de l’Université de la Caroline du Sud avait également raté plusieurs rencontres en 2018 et 2019.

Jeffery avait été l’un des éléments-clés de la conquête du Super Bowl des Eagles au cours de la saison 2017. En trois matchs éliminatoires, il avait attrapé 12 ballons pour 219 verges et trois majeurs.

Il restait une saison au contrat de quatre ans d’une valeur totale de 52 millions $ qu’avait signé Jeffery avec le club de Philadelphie en décembre 2017.

En carrière, celui qui a également porté les couleurs des Bears de Chicago pendant cinq campagnes a amassé 475 réceptions pour 6786 verges et 46 touchés.