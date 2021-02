PATRY, Claude



À la Résidence Le Champêtre de St-Ambroise de Kildare, le 7 février 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Claude Patry, époux de feu Mme Claudette Carbonneau, conjoint de Mme Denise Éthier, demeurant à St-Lin-Laurentides.Outre sa conjointe, le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Ronald Rochon), Sylvain (Diane Cloutier), Nancy (Pascal Desroches), ses petits-enfants: Bobby et Carolyne, ses arrière-petits-enfants: Nathan et Jayson, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Paul-Émile (Ghislaine Lachance), Claire (Claude Audette) et Raymonde (Roland Desjardins), les enfants de sa conjointe: Sylvie (Luc Campeau), Sylvain (Johanne Paquin), Alain (Josée Trudel), Nathalie (Stéphane Lapointe), Mélanie (Martin Rivest), leurs enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Afin de respecter les consignes gouvernementales, les rituels funéraires se dérouleront en toute intimité. Seuls les gens ayant reçu une invitation de la famille pourront y assister. (Un maximum de 25 personnes pourra participer.)Si vous êtes un membre de la famille éprouvée ou un proche significatif, votre présence doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé publique en regard à la distanciation physique, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire. La tenue d'un registre sera obligatoire et tous les visiteurs devront y être inscrits. La nourriture et les breuvages sont dorénavant interdit.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com