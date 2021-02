Des retrouvailles pour le club d’athlétisme CAMPI

Ça se passait il y a 50 ans sur une piste cendrée derrière le Collège de Valleyfield. L’athlétisme était encore un sport peu connu, voire peu pratiqué. Et pourtant, au club d’athlétisme CAMPI, des entraîneurs et des jeunes étudiants pour la majorité se lançaient dans une aventure qui a marqué leur adolescence et même leur vie adulte.

La scène est encore fraîche dans la mémoire de ceux qui ont vécu ce passage inoubliable. Il suffit de penser à ces soirées de fin d’été où, par petits groupes, des jeunes vêtus d’un survêtement rejoignaient leur entraîneur. Des gens impliqués dans le monde de l’éducation qui donnaient de leur précieux temps pour former des jeunes.

Les directives des Nicole Guilpin, Robert Brain, Pierre McSween, Richard Brault étaient données et la période d’échauffement débutait.

SE SURPASSER

Ces athlètes étaient âgés de 12 à 20 ans ou un peu plus. Néanmoins, ils étaient tous animés par le même objectif : se surpasser, performer et réussir.

Que ce soit sur 50 m, 100 m, 200 m, 400 ou 800 m et plus, ou encore sur les aires réservées aux sauts ou aux lancers, ils attiraient les regards des curieux. Il s’agissait des balbutiements du club d’athlétisme CAMPI.

Pendant près de 20 ans, les athlètes de ce club ont laissé leurs traces sur la scène provinciale, sur les pistes canadiennes, voire internationales.

SE RETROUVER

Cinquante ans déjà, et les souvenirs sont encore bien vifs dans les mémoires des artisans, entraîneurs et athlètes qui ont soulevé la poussière de ce modeste stade d’athlétisme ou encore bavé dans le gymnase de la polyvalente Baie-Saint-François toujours en quête d’excellence. Un passage qui a permis de façonner de futurs adultes.

Cinquante ans plus tard, le moment est venu de se retrouver et d’évoquer ces heureux souvenirs d’adolescence et du passage à la vie adulte.

En effet, tous ceux qui ont gravi dans le giron du club d’athlétisme CAMPI sont invités à se manifester en vue de retrouvailles qui auront lieu à une date à déterminer à Valleyfield.

Une soirée où les émotions et les souvenirs se conjugueront.

Quatre anciens membres du club, soit Pierre Carry, André St-Amand, Pierre Côté et Jean-Claude Grenier, mettent l’épaule à la roue afin de retracer ceux qui ont porté fièrement les couleurs du club du début des années 1970 jusqu’à la fin des années 1980 sous la gouverne de Jacques Parent.

Qu’ils aient été athlètes une semaine, un mois, un an ou plus, toutes les personnes interpellées par cet appel sont invitées à laisser leurs coordonnées à Pierre Carry (pierre.carry@cgocable.ca), André St-Amand (astamand60@ hotmail.com) ou Pierre Côté (pierrecote774@gmail.com).