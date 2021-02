Deux nominations chez MELS

L’équipe du studio de production virtuelle de MELS s’est enrichie de deux hommes à l’impressionnante feuille de route. Depuis décembre, le poste de producteur exécutif est l’affaire de Richard Cormier alors que celui de directeur de la technologie est associé à David Hurtubise.

«L’arrivée de ces deux piliers de l'industrie nous permettra de faire rayonner le plateau de production virtuelle de MELS non seulement sur la scène locale, mais aussi à l’échelle internationale. Richard et David forment l’équipe idéale. Ensemble, ils ont l’expertise et le savoir-faire pour donner vie à cette technologie et pousser encore plus loin l’innovation», s’est réjoui Martin Carrier, président de MELS, dans un communiqué publié mardi.

L’expérience de Richard Cormier s’étale sur plus de 30 ans, lui qui a déjà été directeur de production et de postproduction, ainsi que gestionnaire. Deux fois, il a été finaliste à l’obtention du prix Caldwell «Top 40 Under 40», un prestigieux honneur canadien.

Quant à lui, David Hurtubise a oeuvré à titre d’architecte de solutions chez Epic Games Montréal et aidé plusieurs compagnies comme Netflix ou encore Moment Factory à améliorer leur technologie Unreal. À la télé, il a permis aux personnages animés de la série «ICI Laflaque» de prendre vie.