DESJARDINS, Jeannine



De Blainville, le 3 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jeannine Desjardins, épouse de feu M. Euclide Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane, Jean-Pierre (Madeleine) et Estelle (Réal), ses petits-enfants : Nathalie, Marie-Josée (Éric), Isabelle (Pierre), Mathieu (Mélanie), Éric (Catherine), Sébastien (Sabrina), Maxime, Simon (Amélia) et Élianne (Gaël), ses arrière-petits-enfants : Clément, Rose, Alexandre, Maxim, Simon, Victoria, Florence, Marc-Antoine (Éloïse), Tristan (Sarah), Jérémy, Cody (Anaève) et Gabriel, et ses arrière-arrière-petits-enfants Liam et Archie, son frère Jean, sa soeur Rita, ses neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418 BOUL LABELLE, ROSEMÈREle samedi 27 février 2021. Les invitations seront envoyées par la famille aux personnes concernées afin de déterminer l'heure à laquelle les visites seront autorisées. Ainsi, seule les personnes inscrites sur la liste des invités seront admises au salon.Une cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du même endroit, à 17h30. Si vous ne pouvez pas être présents, vous pourrez y assister en visionnant la cérémonie en direct sur le: www.funeraweb.tvVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Hôpital St-Eustache en l'honneur de madame Jeannine Desjardins.