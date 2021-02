En avoir plus pour son argent : 5 avantages des banques virtuelles

Lors d’une étude menée en 2019 par l’Association des banques du Canada (ABC), on y dévoile que plus des trois quarts des Canadiens (76 %) ont recours aux modes numériques bancaires. Ce phénomène récent explique entre autres la popularité des banques virtuelles, qui attirent de nouveaux clients grâce aux bénéfices de la technologie. Voici cinq avantages de dire bonjour à une banque virtuelle!

Pas d’argent dans les poubelles : des frais bancaires bas ou inexistants

Selon Statistiques Canada, les Canadiens déboursent près de 200$ en frais bancaires par année. Puisque les institutions bancaires numériques ne disposent pas de succursales, c’est ce qui réduit les coûts d'exploitation et c’est pourquoi elles peuvent offrir des comptes sans frais mensuels. Par exemple, avec la banque Tangerine, il n’y a pas de frais mensuels, ni de frais pour les transferts d’argent par courriel, ni de solde minimal exigé. De plus, les opérations débit sont gratuites et illimitées. C’est également le cas pour la banque Simplii, Banque Alterna ou encore Motusbank.

Le temps c’est de l’argent!

En étant client d’une banque en ligne, on gagne un temps fou à ne pas se déplacer en personne pour des transactions bancaires. Toutes les opérations sont à portée de main, au biais d’un ordinateur d’une tablette ou d’un téléphone intelligent. Pas besoin d’attendre pour rencontrer le caissier au comptoir. Vous avez accès à votre argent en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : tous les services de transaction sont accessibles à toute heure de la journée.

Le fric, c’est chic : des comptes épargnes aux taux plus avantageux

Généralement, les banques à vocation numérique offrent des meilleurs rendements des comptes épargnes et des placements. En décembre 2020, les banques traditionnelles comme TD Canada Trust, Banque Scotia ou RBC affichaient un taux d’épargne de 0,05%, tandis que la Banque EQB, exclusivement en ligne, offrait un taux avantageux à 1,50% et la Banque Alterna, 1,20%. Par exemple, sur une période de 12 mois, si vous placez 10 000$ dans votre compte épargne, vous obtiendrez 500$ avec les banques traditionnelles comparativement à 5000$ avec le compte Épargne Plus à la Banque EQB.

Des services uniques à la technologie

Les banques numériques innovent en matière de service comme les fameux dépôts de chèque mobile en ligne. D’autres services sont uniques comme les transferts d’argent à l’international de la Banque EQB ou encore l’hypothèque entre famille ou amis de la banque Motusbank, pour l’achat d’une propriété. La Banque Alterna propose même les services d’un courtier en ligne qui vous donne accès à une plateforme de courtage complète.

Divers produits financiers offerts comme les banques traditionnelles

Carte de crédit, marge de crédit, prêt hypothécaire, placements de REER, CELI, CPG sont tous des produits financiers également offerts à l’ère numérique des banques. Même que divers produits offerts en ligne sont plus avantageux que ceux des banques traditionnelles. Par exemple, le compte CELI d'EQ Bank offre un taux d'intérêt de 2,30%, soit le meilleur taux sur les CELI au Canada comparativement à 1,0 % chez Desjardins. Aussi, au moment d'écrire ces lignes, la banque Motusbank offre un taux hypothécaire fixe alléchant de 1,74% comparativement au même taux à 2,09% chez Desjardins.