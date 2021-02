Hillary Clinton écrit un livre avec une auteure québécoise

L'ancienne secrétaire d'État et candidate à la présidence américaine Hillary Clinton écrira un thriller en compagnie de l'auteure Louise Penny, qui demeure en Estrie.

Le roman permettra aux lecteurs de suivre le travail d'une secrétaire d'État qui vient d'entrer en poste, après quatre ans d'une présidence désastreuse sur la scène internationale, un synopsis clairement inspiré du parcours en politique de Mme Clinton, qui avait été battue dans la course à la présidence par Donald Trump en 2016.

Le personnage sera chargé de monter une équipe pour démanteler une conspiration responsable d'attentats, a-t-on ajouté par communiqué mardi.

Photo WENN.com, Johnny Louis

L'auteure Louise Penny s'est montrée enchantée d'écrire en compagnie de Mme Clinton. «Lorsqu'on a suggéré que mon amie Hillary et moi écrivions un thriller politique ensemble, je n'aurais pas pu dire "oui" plus vite. C'était une expérience incroyable d'entrer au département d'État, à la Maison-Blanche, dans la tête d'une secrétaire d'État alors que de graves crises éclatent», a-t-elle dit par communiqué.

La source d'inspiration, pour sa part, qualifie de «rêve devenu réalité» la chance de travailler avec Louise Penny.

Le livre est attendu en librairie le 12 octobre prochain.